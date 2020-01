Fünf Jahre ist es her, dass in der Redaktion von «Charlie Hebdo» das Unfassbare geschieht. Am 7. Januar 2015 dringen die Brüder Chérif und Said Kouachi in die Redaktion des Satiremagazins ein und eröffnen das Feuer. Es beginnt eine drei Tage währende Grossfahndung – inklusive Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt. Insgesamt sterben 17 Menschen, auch die insgesamt drei beteiligten islamistischen Täter werden erschossen.

Der Anschlag steht symbolisch für den Auftakt einer islamistischen Terrorserie in Frankreich – mit seither mehr als 250 Toten. Der Angriff auf «Charlie Hebdo» war aber nicht die erste tödliche Attacke in den 2010ern Jahren im Land: Im März 2012 ermordete ein Attentäter über mehrere Tage drei Soldaten sowie einen Lehrer und drei Kinder einer jüdischen Schule in Südfrankreich.

Doch nach dem mörderischen Angriff auf das Satiremagazin und den Supermarkt folgten die Attacken in hoher Schlagzahl: Paris, November 2015: 130 Tote. Nizza, Juli 2016: 86 Tote. Strassburger Weihnachtsmarkt, Dezember 2018: 5 Tote. Pariser Polizeihauptquartier, Oktober 2019: 4 Tote.

Mehrere Dutzend Attentate wurden ausserdem vereitelt. Bei dem Anschlag auf «Charlie Hebdo» töteten die Kouachi-Brüder damals mehrere bekannte Zeichner des Blattes. Die Redaktion wurde wegen ihrer Mohammed-Karikaturen Ziel der Attentäter. Auf die Redaktionsräume war einige Jahre zuvor bereits ein Brandanschlag verübt worden. (dpa)