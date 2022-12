Nach einem Jahr im Zeichen des blutigen Konfliktes in der Ukraine hat Papst Franziskus an Heiligabend die Kriege und Auseinandersetzungen auf der Welt gegeisselt.

Bei der Christmette an Heiligabend im Petersdom sagte das Oberhaupt der Katholiken: «Macht- und geldhungrige Menschen verzehren in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern. Wie viele Kriege gibt es! Und an wie vielen Orten werden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füssen getreten!» Den Ukraine-Krieg benannte Papst Franziskus in seiner Predigt aber nicht direkt.

Beim Gottesdienst, der nach zwei Corona-Jahren erstmals wieder vor rund 7000 Gästen im vollen Petersdom sowie vor etwa 3000 Menschen draussen auf dem Petersplatz zelebriert wurde, nannte Franziskus die Schwachen und Armen die «Hauptleidtragenden der menschlichen Gier».

Ich denke besonders an die Kinder, die von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden.

Der Papst sagte: «Auch dieses Weihnachten macht eine Menschheit, die unersättlich nach Geld, Macht und Vergnügen strebt, keinen Platz für die Kleinen, für die vielen ungeborenen, armen, vergessenen Menschen, so wie es bei Jesus auch war. Ich denke dabei besonders an die Kinder, die von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden.»

1 / 3 Legende: Papst Franziskus feierte im Petersdom in Rom die Christmette – nach zwei Corona-Jahren erstmals wieder vor Tausenden Gästen. REUTERS/Guglielmo Mangiapane 2 / 3 Legende: Das Oberhaupt der katholischen Kirche verurteile Machthunger sowie Geldgier – und nannte die Schwachen und Armen die «Hauptleidtragenden der menschlichen Gier». REUTERS/Guglielmo Mangiapane 3 / 3 Legende: Die Nächstenliebe solle wieder neu aufblühen, forderte Papst Franziskus im Petersdom. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Franziskus stand der Messe vor, zelebrierte sie aber wegen seines Knieleidens weitgehend im Sitzen neben dem Altar. Der Argentinier erwähnte, dass Jesus ohne Luxus und Komfort geboren worden sei – dadurch aber sei «der wahre Reichtum des Lebens ans Licht gekommen», nämlich zwischenmenschliche Beziehungen.

«Natürlich ist es nicht leicht, die angenehme Wärme der Weltlichkeit zu verlassen, um sich auf die karge Schönheit der Grotte von Betlehem einzulassen», sagte er. «Doch wir sollten uns daran erinnern, dass es ohne die Armen kein richtiges Weihnachten gibt. Auch ohne sie feiert man Weihnachten, aber nicht das Weihnachten Jesu», predigte Franziskus. «Brüder, Schwestern, an Weihnachten ist Gott arm: Möge die Nächstenliebe wieder neu aufblühen!»