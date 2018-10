Inhalt

Chronologie einer Talfahrt - Vorwärts in die ägyptische Vergangenheit

Sieben Jahre ist es her, seit der arabische Frühling in Ägypten ankam. Inspiriert von der Revolution in Tunesien begann im Januar 2011 der Aufstand im Land am Nil. Was sich damals öffnete, war die Chance auf ein freies und besseres Leben. Eine Chronologie.