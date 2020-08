Kellyanne Conway, die Beraterin und Wahlkampf-Managerin 2016 des US-Präsidenten Donald Trump, ist aus privaten Gründen zurückgetreten.

Ende des Monats werde sie das Weisse Haus verlassen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, erklärte Conway.

Der Zeitpunkt kommt denkbar ungünstig für Donald Trump – am 3. November steht er gegen Joe Biden zur Wiederwahl.

Conway beruft sich in einem Kündigungsschreiben, das sie am Sonntagabend veröffentlichte, auf die Notwendigkeit, Zeit mit ihren vier Kindern zu verbringen. «Dies ist vollkommen meine Entscheidung und meine Stimme. Zu gegebener Zeit werde ich meine Pläne für die Zukunft bekannt geben», schrieb die 53-Jährige.

Eine loyale Anhängerin

Trumps Kampagnen-Managerin Conway war während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 die erste Frau, die erfolgreich ein Projekt des Weissen Hauses steuerte, und wurde dann Beraterin des Präsidenten.

Legende: Kellyanne Conway zählt zu Donald Trumps loyalsten Weggefährten und Weggefährtinnen. Keystone

Kellyanne Conway ist eine von Trumps loyalsten Weggefährtinnen und eine der konsequentesten Verbreiterinnen seiner Sicht der Dinge. Grosse Bekanntheit im Ausland erlangte sie Anfang 2017, als sie versuchte, Trumps Unwahrheiten zu «alternativen Fakten» zu erklären. «Alternative Fakten» wurde 2017 in Deutschland und Österreich zum Unwort des Jahres gekürt.

Seit Monaten hatte es in US-Medien Spekulationen über Kellyanne Conways Beziehung mit Ehemann George gegeben, der ein lautstarker Kritiker Trumps ist. In ihrem Statement schrieb sie denn auch: «Wir sind uns über vieles nicht einig, aber wir sind uns einig, was am wichtigsten ist: die Kinder.»

Ihr 56-jähriger Ehemann kündigte zeitgleich an, er werde sich aus dem Trump-kritischen Lincoln Project zurückziehen.