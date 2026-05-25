Ein Berg, ein Käse und zwei Dutzend Draufgänger

In der englischen Grafschaft Gloucestershire jagen Dutzende Männer einem rollenden Käselaib hinterher.

Tom Kopke (24) aus München gewann das kuriose Bergabrennen «Cooper's Hill Cheese-Rolling» zum dritten Mal nacheinander.

«Ich sag' dir eins: Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel», sagte Kopke grinsend der BBC im Siegerinterview. Es gebe immer ein nächstes Jahr, kündigte der 24-Jährige an, der sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durchsetzte. Es folgten weitere Rennen, unter anderem nur mit Frauen, nur mit Kindern sowie mit Frauen und Männern den Berg hinab.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. «Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel», sagt Seriensieger Tim Kopke (Mitte). Bildquelle: Reuters//Isabel Infantes. 1 / 4 Legende: «Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel», sagt Seriensieger Tim Kopke (Mitte). Reuters//Isabel Infantes

Bild 2 von 4. Der deutsche Tim Kopke gewinnt zum dritten Mal in Folge. Bildquelle: Reuters//Isabel Infantes. 2 / 4 Legende: Der deutsche Tim Kopke gewinnt zum dritten Mal in Folge. Reuters//Isabel Infantes

Bild 3 von 4. Ein gezeichneter Teilnehmer des kuriosen Bergabrennens «Cooper's Hill Cheese-Rolling». Bildquelle: Reuters//Isabel Infantes. 3 / 4 Legende: Ein gezeichneter Teilnehmer des kuriosen Bergabrennens «Cooper's Hill Cheese-Rolling». Reuters//Isabel Infantes

Bild 4 von 4. Auch hier gilt: der Schnellere gewinnt. Bildquelle: Reuters//Isabel Infantes. 4 / 4 Legende: Auch hier gilt: der Schnellere gewinnt. Reuters//Isabel Infantes Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Wettbewerb hat eine lange Tradition. Eine Annahme ist, dass das Rennen auf ein heidnisches Frühlingsfest zurückgehen könnte. Das Käserennen wird jährlich im englischen Brockworth veranstaltet – der Ort liegt südlich der Stadt Birmingham und westlich von Oxford.

Offizielles Rennen aus Sicherheitsgründen eingestellt Box aufklappen Box zuklappen Die offizielle Veranstaltung wurde vor einigen Jahren, als Tausende Besucher gekommen waren, aus Sicherheitsgründen eingestellt. Seitdem wird das Rennen inoffiziell veranstaltet. Der BBC zufolge ziehen sich Menschen bei dem Wettbewerb immer wieder Verletzungen zu. In diesem Jahr fand das Rennen bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius statt.

Den Zweikampf von Kopke und Anderson beschrieb die Nachrichtenagentur PA in diesem Jahr so: «Beide Männer riskierten Knochenbrüche und schwere Verletzungen, als sie sich gemeinsam mit etwa zwei Dutzend Draufgängern einen steilen Hügel hinunterstürzten.»