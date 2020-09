Dänemark weist eine starke Zunahme der Corona-Infektionen auf, während sie in Schweden sinken. Schuld seien die festfreudigen jungen Däninnen und Dänen, weiss SRF-Nordeuropamitarbeiter Bruno Kaufmann.

Bruno Kaufmann Skandinavien-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bruno Kaufmann berichtet seit 1990 regelmässig für SRF über den Norden Europas, von Grönland bis Litauen. Zudem wirkt er als globaler Demokratiekorrespondent beim Internationalen Dienst der SRG, swissinfo.ch/directdemocracy, Link öffnet in einem neuen Fenster.

SRF News: Sie waren in der Region Öresund – in Malmö auf schwedischer und Kopenhagen auf dänischer Seite. Wie waren Ihre Eindrücke?

Bruno Kaufmann: In Kopenhagen war es viel ruhiger als in Malmö. Schon im Zug von Schweden nach Dänemark wurde man auf der Öresund-Brücke dazu angehalten, eine Gesichtsmaske anzuziehen – in Dänemark wurde die Maskenpflicht vor wenigen Tagen eingeführt. Die Stimmung war ein wenig wie im März, als ich mich bei Verkündung des Lockdowns in Norwegen aufhielt und sich die Leute teilweise etwas schockiert gezeigt hatten.

Dänemark vs. Schweden Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Reuters Lange Zeit galt Dänemark als Vorbild bei der Bekämpfung des Coronavirus. Mit früh verfügten und harten Massnahmen gelang es dem Land, die Zahl der Infizierten tief zu halten. Schweden dagegen schränkte das öffentliche Leben vergleichsweise wenig ein, setzte auf Selbstverantwortung und verzeichnete als Folge in den Monaten April bis Juli sehr hohe Covid-Fallzahlen mit entsprechend vielen Todesfällen.

Warum sind die Zahlen der Corona-Infektionen in Dänemark in den letzten Wochen derart stark angestiegen?

Das Virus verbreitet sich vor allem unter jungen Däninnen und Dänen rasch. Sie genossen die wiedergewonnenen Freiheiten in den vergangenen Wochen ausgelassen – es wurde kräftig Party gemacht. Dabei gingen die Vorsichtsmassnahmen offenbar vielerorts vergessen.

Die dänischen Behörden machten am Dienstag denn auch darauf aufmerksam, dass es so nicht gehe. Sie dehnten die Maskenpflicht auf Restaurants und Cafés aus. Ausserdem müssen diese jetzt um 22.00 Uhr schliessen. Die Dänen wurden dazu aufgefordert, sich in den nächsten Monaten mit höchstens zehn Personen zu treffen. Es wurde also so etwas wie ein Lockdown light verordnet.

Legende: Nicht alle Däninnen und Dänen sind mit der Maskenpflicht einverstanden: Protest vor dem Parlament in Kopenhagen. Reuters

In Schweden dagegen herrscht keine Maskenpflicht, es gibt nur milde Einschränkungen in Restaurants und Bars. Warum sind dort die Corona-Ansteckungszahlen dennoch zurückgegangen?

Noch vor zwei Monaten war in Schweden jeder fünfte Coronatest positiv, jetzt ist es weniger als jeder 50. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die schwedischen Behörden schon sehr früh von einem langen Prozess der Pandemie sprachen.

Die Schwedinnen und Schweden mussten sich von Beginn weg auf eine Art «neuen Alltag» mit Corona einstellen, der Monate oder gar Jahre dauern könnte. Das scheint sich jetzt zu bewähren – der Einzelne muss Verantwortung tragen, ohne dass er ständig mit neuen und wechselnden Massnahmen konfrontiert wird. Ob dieser Kurs tatsächlich erfolgreicher ist, wird sich im Herbst und Winter zeigen.

Legende: Ritter auf Pferden mit Botschaft: In Schweden wird auch mit unüblichen Aktionen an die Corona-Regeln appelliert. Reuters

Wie kommen diese deutlichen Unterschiede zwischen den beiden so nahe beieinander liegenden Ländern Schweden und Dänemark zustande?

Sie waren lange Rivalen im nordeuropäischen Machtgefüge. Dänemark ist inzwischen ein sehr kleines Land, es hat seine Kolonien verloren, die Menschen leben nahe beieinander. Die Dänen gelten als die eher lockereren Zeitgenossen – gegenüber den eher strengen, zurückhaltenden Schweden.

Ich erinnere mich an die Eröffnung der Öresund-Brücke vor 20 Jahren: Damals kamen die Menschen von der schwedischen und dänischen Seite her mit den Velos, um sich in der Mitte zu treffen. Die Schweden waren alle gut ausgerüstet mit Helmen auf intakten Velos. Ihnen kamen die Dänen entgegen – ohne Helm und auf lotterigen Fahrrädern. Jetzt, als es bei der Rückfahrt nach Malmö auf der Öresund-Brücke im Zug hiess, man verlasse Dänemark und könne die Gesichtsmaske jetzt abnehmen, kam schon irgendwie das Gefühl einer verkehrten Welt auf.

Das Gespräch führte Roger Aebli.