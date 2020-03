Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt.

Weltweit wurden nach Angaben der Johns Hopkins University bis Sonntagmorgen knapp 170'000 Infektionsfälle gezählt.

Mehr als 6500 Menschen sind den Angaben nach an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Insgesamt haben sich gut 77'000 Personen wieder erholt.

Europa

Italien: Gemäss der Johns Hopkins University sind in Italien bereits 1809 Menschen gestorben. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf fast 25'000. Italien ist nach China das Land mit den meisten Covid-19-Toten. Die italienische Regierung will ihre Massnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter hochfahren. «Was bislang genehmigt wurde, reicht nicht aus», sagt Ministerpräsident Giuseppe Conte im Interview mit der Tageszeitung «Corriere della Sera». «Wir brauchen einen richtigen Plan zum Wiederaufbau.»

Spanien: Mit gut 7800 bestätigten Fällen und 292 Toten ist Spanien das am zweitstärksten betroffene Land in Europa. Zur wirksameren Bekämpfung der Epidemie verhängte Spanien einen zweiwöchigen sogenannten Alarmzustand. Das Dekret trat am Montag um 8 Uhr morgens in Kraft. Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach von «drastischen Massnahmen». Die Spanier dürften während des «Alarmzustands» nur in Ausnahmefällen aus dem Haus gehen.

Frankreich: Frankreich verzeichnet zum Wochenstart gut 5400 Infizierte, 127 Menschen sind bereits gestorben. Am Sonntag hat die erste Runde der Kommunalwahlen begonnen – obwohl seit Mitternacht Restaurants, Bars und Läden im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus bis auf Weiteres geschlossen sind. Weiter wurde am Sonntag bekannt, dass alle Skigebiete schliessen. In Paris allerdings waren die Leute unterwegs, wie wenn nichts geschehen wäre. Die Regierung diskutiert nun offenbar noch schärfere Massnahmen, nämlich eine «Ausgangssperre» wie in Italien oder Spanien. Auch könnte die zweite Runde der Kommunalwahlen abgesagt werden.

Deutschland: In Deutschland liegt die Zahl der Infizierten bei über 5800, bisher wurden 13 Todesfälle registriert. Ab Montag 8 Uhr gab es an den Grenzen zu Österreich, Dänemark, Luxemburg Frankreich und der Schweiz wieder Kontrollen, sie sind also weitgehend zu. Ausserdem sind ab heute Kitas und Schulen geschlossen, und in den kommenden Tagen will die Deutsche Bahn den Regionalverkehr reduzieren. In vielen Bundesländern wurde zudem das öffentliche Leben eingeschränkt, etwa durch Verbot von Veranstaltungen mit einer bestimmten Teilnehmerzahl oder Schliessungen von Restaurants, Bars, Schwimmbädern oder Kinos. In Berlin tagt das «Corona-Kabinett».

Österreich: Österreich hat rund 860 Infizierte zu beklagen, eine Person ist bisher gestorben. Seit heute Montag gilt in ganz Österreich eine Ausgangsbeschränkung und ein generelles Versammlungsverbot. Auch hier: Das Haus darf nur verlassen, wer ausserhalb arbeiten muss, notwendige Besorgungen machen, oder Hilfe für andere leisten muss. Weiter hat das österreichische Aussenministerium eine Reisewarnung für die Schweiz erlassen. Das Nachbarland ruft seine Landsleute zur Rückreise auf. Der Flug- und Zugverkehr in die Schweiz wird ab Montagabend um Mitternacht eingestellt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte.

Quelle: WHO Covid-19 Bestätigte Fälle: 80’350 Ab Dezember 2019 *vermutlich deutlich tiefer wegen Dunkelziffer Stand: 25.02.2020, 17.00 Uhr Todesfälle: 2705 (Sterblichkeitsrate 3.4%*) Vergleich: Covid-19 und Sars Sars Bestätigte Fälle: 8098 Todesfälle: 774 (Sterblichkeitsrate 9.6%) November 2002 bis Juli 2003

Übriges Europa: Tschechien erklärt wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand. Ab Montag gilt der Einreisestopp für alle Ausländer. Das Land zählt rund 293 bestätigte Infektionen. Die Slowakei schliesst ihre Grenzen für Reisende auf Strassen und Schienen ebenfalls. Das Land weist bislang rund 61 Infektionen aus. Auch Estland macht seine Grenzen für Ausländer dicht. Die Massnahme werde ab Dienstag (17. März) in Kraft treten. Bisher zählt das Land 171 Infizierte. Georgien schliesst ab Montag seine Grenze zu Russland. Der Frachtverkehr sei nicht betroffen, erklärt die Regierung. Georgien zählt aktuell 33 Infizierte.

Asien

China: China hat nach Angaben seiner Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie überschritten. Das Land zählt rund 81'000 Fälle. Über 3200 Menschen sind bisher gestorben. Tatsächlich ist es am Sonntag in China laut der offiziellen Statistik lediglich noch zu 16 Neuinfektionen gekommen. Am Tag zuvor waren es noch 20 neue Fälle. Auch die neuen Todesfälle sind rückläufig. In Peking müssen sich Reisende aus dem Ausland ab Montag für 14 Tage in Quarantäne begeben. Nach Angaben der örtlichen Behörden werden die Reisenden nach ihrer Ankunft direkt in eine dafür vorgesehene zentrale Einrichtung gebracht.

Iran: Erneut ist die Zahl der Coronavirus-Opfer im Iran drastisch gestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Anzahl der Toten von 611 auf 724 erhöht, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen stieg in Tagesfrist um 1209 auf 13'938.

Übriges Asien: In Japan stellten Experten bislang keinen explosiven Anstieg der Coronavirus-Fälle fest. Dem staatlichen Sender NHK zufolge ist die Zahl auf 1547 gestiegen, einschliesslich der 712 Infektionen auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. 22 Menschen starben. Südkorea meldet 76 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 8162 Fälle. Südkorea ist ausserhalb Chinas das am stärksten von der Epidemie betroffene Land. Am Freitag hatte Südkorea zum ersten Mal seit dem Beginn des Ausbruchs mehr Genesungen gemeldet als neue Infektionen.

In Irak und im Libanon hat das Virus die Proteste im Land erstickt. In den Kurdengebieten hat die Regierung das Ausgehverbot verlängert, die irakische Regierung will demnächst dasselbe tun. Der Irak leidet zudem enorm unter dem Zerfall des Öl-Preises – das alles dürfte der Wirtschaft weiteren Schaden zuführen.

In Nepal gibt es bislang einen bestätigten Krankheitsfall. Vorsichtshalber wurden aber alle bereits erteilten Genehmigungen zur Besteigung des Mount Everest gestrichen. In Indien wurden bislang nach Angaben des Gesundheitsministeriums 113 Infektionen festgestellt.

Am Sonntag haben die Regierungschefs der Südasiatischen Staaten SAARC zum ersten Mal per Video-Konferenz über die Corona Krise beraten, um einen gemeinsamen Umgang mit der Krise zu finden. Die Konferenz wurde von Indien eingeleitet, dass sich dadurch wieder mehr regionalen Einfluss erhofft.

USA

Präsident Donald Trump hat einen nationalen Notstand ausgerufen. Mit der Massnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus freigesetzt, sagte Trump bei einer Medienkonferenz. In den USA wurden bislang mehr als 3700 Covid-19-Fälle registriert. 69 Personen starben an der Krankheit. Seit Mitte Januar kam es allerdings erst zu weniger als 14'000 Tests. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio lässt ab Dienstag Geschäfte, Restaurants, Theater und Kinos schliessen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Afrika

Afrika war einige Zeit von dem neuartigen Coronavirus verschont geblieben, doch inzwischen breitet sich die Krankheit auf dem Kontinent aus. Bisher sind in mindestens 23 afrikanischen Ländern Fälle von Sars-CoV-2 aufgetreten. Zuletzt meldeten auch die Republik Kongo, Mauretanien, Ruanda, die Seychellen und die Zentralafrikanische Republik erste bestätigte Fälle. Die Regierungen in Kenia und Ruanda reagieren bereits nach dem Auftauchen der ersten Fälle mit Einreisebeschränkungen und Schulschliessungen. Auch andere afrikanische Staaten haben vergleichsweise schnell reagiert. Algerien bestätigte derweil 48 Fälle bei vier Todesfällen, Marokko 28 Infizierte und ein Todesfall.

Südafrika: Die Zahl der Nachweise stieg in Südafrika auf 61. Das teilte das Institut für meldepflichtige Krankheiten (NICD) am Montag mit. Darunter sind Rückkehrer aus Europa und den USA. In dem Kap-Staat war am Samstag ein Flugzeug mit 122 Südafrikanern aus der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen – sie befinden sich nun unter Militärbewachung in Quarantäne.

Andere Regionen

Australien: Im Kampf gegen das Coronavirus rät Canberra, ab Montag Veranstaltungen mit 500 oder mehr Menschen abzusagen, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Die Beschränkungen gelten aber nicht für Schulen, Uni-Vorlesungen oder Verkehrsmittel und Flughäfen. Das Land bestätigt rund 300 Fälle, einer davon ist Innenminister Peter Dutton. Drei Personen sind gestorben.

Argentinien: Die Regierung lässt keine Reisenden aus den Risikogebieten ins Land. Flüge aus Europa, USA, Südkorea, Japan, China und Iran würden für 30 Tage gestoppt. Das Land hat derzeit rund 46 bestätigte Infektionen.

Kolumbien schliesst seine Grenze zu Venezuela sowie alle Schulen und Universitäten. Dies soll zunächst bis zum 20. April gelten, teilt die Regierung mit. Das Land zählt derzeit 34 Infizierte.

Brasilien: Die Welt spekuliert derzeit über die Ansteckung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dies, nachdem sein Sprecher nach dessen Rückkehr von einem Treffen mit Donald Trump vom vergangenen Samstag am Coronavirus erkrankt ist. Bolsonaro soll sich nun einem weiteren Test auf das Virus unterziehen, nachdem er mitgeteilt hatte, dass sein erster Test negativ ausgefallen sei. Bis Montag zählte das Land 200 Infektionen.

Mexiko: Mexiko stellt sich darauf ein, dass die Epidemie noch das ganze Jahr anhalten könnte, wie Gesundheitsstaatssekretär Hugo Lopez-Gatell sagt. Zur Eindämmung des Virus wird eine Absage von Grossveranstaltungen mit über 5000 Teilnehmern empfohlen. Ausserdem sollen die Osterferien für die Schüler früher beginnen. In dem Land wurden nach Behördenangaben bislang 43 Infektionen festgestellt.