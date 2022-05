BA.4 und BA.5 in Südafrika, eine weitere in den USA: SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel zu den wichtigsten Fragen.

Inwiefern unterscheiden sich die Untervarianten BA.2.12.1 (USA) sowie BA.4 und BA.5 (Südafrika) von früheren Omikron-Untervarianten? Insgesamt gibt es jetzt fünf Untervarianten von Omikron, die zu reden geben. Die «erste» Omikron war BA.1, dann BA.2, das zurzeit in der Schweiz dominiert. Und jetzt BA.2.12.1, das sich besonders in den USA ausbreitet und BA.4. und BA.5, von denen man weiss, dass sie sich in Südafrika ausbreiten und die Fallzahlen dort steigen lassen. Schon BA.2 war in der Lage sich gegen BA.1 durchzusetzen, es hat in der Schweiz BA.1 fast völlig verdrängt, vor allem weil es ansteckender war. BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 tragen nun weitere, verschiedene Mutationen im Stachelprotein, die dem Virus offenbar Vorteile verschaffen.

Audio Wie gut hat die Schweiz die Pandemie bewältigt? 03:55 min, aus Echo der Zeit vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

BA.2.12.1, BA.4 und BA.5 sind also ansteckender als frühere Omikron-Varianten. Aber machen sie auch stärker krank? Darauf weist bisher wenig hin. Sehr viele, wenn nicht alle der Infektionen mit den neuen Subvarianten sind aber Reinfektionen oder Durchbruchsinfektionen, deshalb ist diese Frage nicht ganz klar zu beantworten, weil man sozusagen keine «jungfräulichen» Infektionen ohne vorab bestehende Immunität mehr beobachten kann. Gleichzeitig ist das auch der Grund dafür, dass viele Experten nicht damit rechnen, dass die Hospitalisierungen sehr stark ansteigen, auch wenn die Fallzahlen jetzt wieder hochgehen sollten: Eben, weil die schon erworbene Immunität schützt.

Wie gut schützen die vorhandenen Impfstoffe oder eine durchgemachte Infektion gegen BA.2.12.1, BA.4 und BA.5? Das Wissen dazu wird, wie immer in der Pandemie, gerade erst erworben. Studienergebnisse legen aber nahe, dass eine dreifache Impfung immer noch einen guten Schutz gegen Omikron und seine Untervarianten bietet, nicht unbedingt gegen Infektion, aber doch gegen schwere Verläufe. Eine Infektion mit BA.1 allein (dem «ersten» Omikron) ergibt nach Labordaten aus Südafrika dagegen nur wenig Schutz gegen BA.4 und BA.5.

Warum gibt es so viele Untervarianten von Omikron? Von Delta zum Beispiel gab es weniger Untervarianten, die eine gewisse Bekanntheit erreicht haben, das stimmt. Omikron hat Delta sehr schnell und fast völlig verdrängt und Omikron dominiert nun schon eine ganze Zeit lang das Infektionsgeschehen: Fast alle Infektionen weltweit gehen auf Omikron und seine Untervarianten zurück. Omikron umgeht ausserdem schon erworbene Immunität noch effektiver als Delta, kann also auch Menschen wieder infizieren, die schon Immunität hatten. Im Ergebnis heisst das: Omikron bekommt unendlich viele Chancen, Menschen zu infizieren, dabei zu mutieren, und immer neue Untervarianten zu bilden.

Die Varianten BA.4 und BA.5 wurden auch schon in der Schweiz nachgewiesen. Wie verbreitet sind sie? Sie sind bisher noch selten. Hier dominiert nach wie vor BA.2. (Hier eine Übersicht zur globalen Verbreitung der BA.4 und BA.5 Varianten).

Kann man von der Entwicklung in den USA und Südafrika auf die Schweiz schliessen? Muss man hierzulande ebenfalls mit einem Anstieg der Infektionen rechnen? Man kann nur beschränkt Vorhersagen für die Schweiz aus dem ableiten, was in anderen Ländern passiert. Aber man kann ableiten, worauf es sich lohnt, ein Auge zu haben. Experten in Australien, wo ähnlich wie in der Schweiz BA.2 dominiert, und bisher nur wenige Male BA.4, BA.5 und BA.2.12.1 nachgewiesen wurden, rechnen mit steigenden Infektionszahlen, weil sie mit vielen Reinfektionen rechnen (hier geht es zu Studie). Zudem ist klar, dass die Immunität in der Bevölkerung mit der Zeit nachlassen wird, und auf den Herbst hin die Witterungsbedingungen Ansteckungen wieder begünstigen werden. Man muss auch damit rechnen, dass sich immer wieder Untervarianten von Omikron oder auch ganze neue Varianten entwickeln werden.