Ministerpräsident Giuseppe Conte wird alles daran setzen, seine Version der Fakten so darzulegen: Die Regierung habe zum damaligen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sich an die Ratschläge der Experten und Mediziner gehalten. Und er hat die Mehrheit der Italiener noch hinter sich: fast 60 Prozent finden Vertrauen in sein Krisenmanagement, das er jetzt aber nach der Corona-Wirtschafts- und Sozialkrise erst noch unter Beweis stellen muss.

Schwieriger hat es da Matteo Salvini. Der rechtspopulistische einstige Star und seine Lega liegen nur noch bei knapp über 25 Prozent der Wählerstimmen, weit entfernt von mehr als 40 Prozent noch vor der Krise. Die Mitverantwortung der von der Lega geführten Regionalregierung der Lombardei in der Coronakrise schlägt sich da sicher nieder. Dafür haben die rechtsnationalen «Fratelli d'Italia» von Giorgia Meloni in dem von Covid-19 verschont gebliebenem Mittel- und Süditalien stark zugelegt, so dass Italien Rechte noch immer auf über 40 Prozent der Wählerstimmen kommt.

Für die Angehörigen der Toten von Bergamo sind die politischen Verschiebungen in Rom kein Trost.