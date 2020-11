Sie kritisieren die Maskenpflicht und verharmlosen das Coronavirus: US-Präsident Donald Trump, der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro und viele deutsche Politiker der Alternative für Deutschland (AfD) hören sich ähnlich an. Damit könnten sie bald scheitern, sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Albrecht von Lucke Politologe, Jurist und Publizist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Politologe, Jurist und Publizist ist seit 2003 Redaktor der «Blätter für deutsche und internationale Politik», einer politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift in Berlin, und ist darüber hinaus als freier Autor tätig.

SRF News: Was ist den Corona-Populisten gemeinsam?

Albrecht von Lucke: Alle diese sehr unterschiedlichen Bewegungen und Regierungen geben sich absolut anti-wissenschaftlich. Die Erkenntnisse der Wissenschaft, sei es bei der Klimapolitik oder auch jetzt bei Corona, werden von diesen Politikern aus opportunistischen Gründen schlichtweg geleugnet.

Wie zeigt sich das in der Politik?

Trump beispielsweise räumte ja im Gespräch mit dem bekannten Journalisten Bob Woodward ein, dass er durchaus sehr früh um die Gefahren von Corona wusste, dass er sich aber entschieden habe, die Gesellschaft nicht in Panik zu versetzen. Der gleiche Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist bei Bolsonaro zu beobachten, sei es bei Corona oder auch bei der Klimapolitik mit Blick auf weitere Abholzungen.

Auch die AfD-Politiker sind keineswegs so dumm, dass sie nicht erkennen würden, dass Corona massive Folgen hat. Aber weil die Partei in der Lage ist, an eine Bewegung anzudocken, die offensichtlich das Virus leugnet, setzt man einfach auf Leugnung, um sich auf diese Weise an die Spitze der Bewegung zu setzen.

Was ist die Motivation bei Trump und Bolsonaro?

Vor allem Trump hat das gewaltige Problem, dass das Virus in dem Augenblick zum Erscheinen kam, als sein Wahlkampf auf dem Höhepunkt stand. Bis zum Frühjahr konnte er aufgrund guter Wirtschaftsdaten und einer durchaus weiter existierenden Anerkennung in Amerika davon ausgehen, dass er gute Chancen gegen Biden hat.

Das Virus dann wurde zum «Game Changer». Trump hat die Rechnung gewissermassen ohne das Virus gemacht. Seine Strategie der alternativen Fakten wurde dann allerdings durch die Todeszahlen und die gravierende Arbeitslosigkeit durchkreuzt. Er musste zähneknirschend eingestehen, dass das Virus ein echtes Problem ist. Er hat im Coronavirus seinen Meister gefunden.

Könnten die Corona-Populisten somit an der Realität scheitern?

Absolut. Das ist die ganz grosse Gefahr für die Corona-Populisten. Entsprechend wird die Präsidentenwahl ganz entscheidend sein. Dann wird man wissen, ob sich Trump in Sachen Corona letztlich geschlagen geben wird. Wenn Trump also eine vernichtende Niederlage erleiden sollte, wäre das natürlich ein gewaltiges Problem für Corona-Leugner-Populisten in Deutschland, in Europa und auch für eine Figur wie Bolsonaro, der in Trump einen expliziten Verbündeten und Mitstreiter hat.

Denn Trump ist die grosse Inkarnations-Figur der Corona-Leugner-Proteste insgesamt. Bis hin zu den QAnon-Verschwörern und Reichsbürgern, die davon ausgehen, dass die Lichtgestalt Trump für das neue gloriose Reich steht, gegen den «Deep State» und die Establishment-Menschen, die nicht die Sprache des Volkes sprechen.

Das Gespräch führte Manuel Ramirez.