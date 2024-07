Nach einer folgenschweren IT-Panne mit Auswirkungen auf Fluggesellschaften, Spitäler und Fernsehsender weltweit normalisiert sich die Lage in vielen Ländern allmählich.

Mehrere Fluggesellschaften in den USA sowie in Asien erklärten, dass sie ihren Betrieb wieder aufgenommen hätten.

Auch am Berliner Flughafen verliefen die Abfertigungen wieder «reibungslos», wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.

Laut Thailands nationalem Flughafendirektor Keerati Kitmanawat gibt es derzeit «keine langen Warteschlangen an den Flughäfen, wie wir sie gestern erlebt haben». Auch in Australien lief der Betrieb grösstenteils wieder normal, wenngleich der Flughafen Sydney immer noch Flugverspätungen meldete.

An den Flughäfen in Hongkong, Südkorea und Thailand wurde der Check-in-Service wiederhergestellt, in Indien, Indonesien und am Changi-Flughafen in Singapur funktionierte die Abfertigung ab Samstagnachmittag (Ortszeit) wieder weitgehend normal.

Laut einem hochrangigen US-Regierungsvertreter wurde in den USA «der Flugbetrieb im ganzen Land wieder aufgenommen, auch wenn es nach wie vor zu Engpässen kommt».

Blackouts in TV-Sendern, Pannen in Kassensystemen

Die Panne hatte am Freitag weltweit Unternehmen getroffen, die das Betriebssystem Windows von Microsoft nutzen. Ursache war nach Angaben der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike ein fehlerhaftes Update ihres Virenschutzprogramms Falcon.

Die Auswirkungen waren enorm: Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit hatten IT-Probleme, so dass teils Starts und Landungen annulliert werden mussten. Spitäler mussten Operationen verschieben, Fernsehsender konnten nicht senden, Kassensysteme in Supermärkten fielen aus. In Deutschland war vor allem der Berliner Flughafen BER betroffen. Der Flugverkehr war am Hauptstadtflughafen zeitweise komplett eingestellt worden.