Beim teilweisen Einsturz eines Dachs in einem Supermarkt bei Lauchringen in Baden-Württemberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.

Vom Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen.

Lauchringen liegt nahe der Schweizer Grenze am Rhein bei Bad Zurzach.

Das Geschäft sei zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 17:45 Uhr noch geöffnet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. wie viele Kunden sich im Laden aufgehalten haben, sei nicht bekannt.

Zur Ursache des Einsturzes gibt es noch keine Anhaltspunkte.