Beim teilweisen Einsturz eines Dachs in einem Supermarkt bei Lauchringen in Baden-Württemberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.

Vom Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen.

Lauchringen liegt nahe der Schweizer Grenze am Rhein bei Bad Zurzach.

Die Rettungskräfte wurden gegen 17:40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze bei Zurzach AG gerufen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes hätten sich 26 Menschen, Kunden und Personal, im Supermarkt aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude wurde nach dem Vorfall aus Sicherheitsgründen geräumt. Beim Einsturz sei vor allem der Kassenbereich betroffen gewesen.

Die Rettungskräfte brachten vier Verletzte ins Krankenhaus, zwei Menschen wurde schwer verletzt, zwei seien nur leicht verletzt worden. In Lebensgefahr schwebe niemand. Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich weitere Personen unter den Trümmern befinden.

Legende: Rettungsfahrzeuge in Lauchringen nach dem Einsturz einer Decke in einem Supermarkt. srf

Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und das Technische Hilfswerk (THW) rückten zu einem grösseren Einsatz aus. Auch ein Rettungshelikopter wurde aufgeboten. Ein Polizeisprecher sprach am frühen Abend von einer «statischen Lage». Man rechne nicht mit weiteren Verletzten.

Die Statik des Gebäudes werde im Verlauf des Abends geprüft. Experten müssten dann entscheiden, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten.