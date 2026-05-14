Dänemarks Königin Margrethe (86) wurde am Donnerstag wegen Herzbeschwerden ins Spital eingeliefert.

Wie das dänische Königshaus mitteilte, sei Ihre Majestät müde, aber bei guter Laune.

Eine erste Behandlung soll die 86-Jährige gut überstanden haben.

Im Spital hat sich Dänemarks Altkönigin Margrethe (86) einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefässen unterzogen. Das teilte der dänische Hof mit. Bei dieser sogenannten Ballondilatation werden verengte Blutgefässe mit einem Ballon geweitet, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern. Es gehe der Königin gut, hiess es in der Mitteilung.

Legende: Königin Margrethe hat den Thron bereits 2024 an ihren Sohn Frederik übergeben. Ritzau Scanpix/Sebastian Elias Uthvia via REUTERS

Am Donnerstag war Margrethe mit einer sogenannten Angina pectoris, also einem durch eine Durchblutungsstörung des Herzens verursachten Druckgefühl in der Brust, in das Kopenhagener Universitätsklinikum Rigshospitalet eingeliefert worden. Die Durchblutungsstörung ist häufig auf Verkalkungen in den Herzkranzgefässen zurückzuführen. Der Hof teilte mit, sie werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Legende: Königin Margrethe mit ihrem Sohn Frederik vor dem Brandburger Tor anlässlich eines Staatsbesuchs in Deutschland. (10.11.2021) KEYSTONE/DPA/Bernd Von Jutrczenka

Erst vor wenigen Wochen, am 16. April, feierte Margrethe ihren 86. Geburtstag. Im Januar 2024 hatte sie überraschend abgedankt. Ihr ältester Sohn Frederik bestieg daraufhin den Thron. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 52 Jahre lang Königin. Sie wird jedoch weiterhin mit der Anrede «Majestät» angesprochen und trägt den Titel «Königin».