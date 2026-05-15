Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden.

Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf eine Umweltbehörde.

Unklar ist, ob es sich um den Wal «Timmy» handelt, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand gestrandet war und später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert worden war.

Keine Bergung

Nach Einschätzung eines örtlichen Naturaufsehers handelt es sich wohl um einen Buckelwal. Das Tier sei schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang, sagte er dem Sender TV 2 Østjylland.

Legende: Handelt es sich beim toten Wal in der Nordsee um Timmy? (Bild vom 17.04.2026 in Wismar). Keystone/JENS BÜTTNER

Derzeit gebe es keine Pläne, den Wal zu bergen. Das könne sich ändern, falls der Kadaver näher an die Küste treibe.

Timmy erlangte grosse Bekanntheit

Der vor der deutschen Küste gestrandete Wal hatte wochenlang Schlagzeilen gemacht. Das letzte Kapitel der Saga war ein Transport einer privaten Rettungsinitiative in die Nordsee. Wie genau diese endete, ist unklar. Auch zwei Wochen nach der Aussetzung gibt es bislang keine Daten dazu.

Experten von Tierschutzorganisationen hatten die langfristigen Überlebenschancen des Wals als sehr gering eingeschätzt.