Dänemarks Königin Margrethe (85) wurde aufgrund von Herzbeschwerden ins Spital eingeliefert.

Wie das dänische Königshaus mitteilt, sei Ihre Majestät müde, aber bei guter Laune.

Die Königin werde über das Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Spital bleiben.

Sobald es Neuigkeiten gebe, werde das Königshaus eine weitere Meldung veröffentlichen.

Legende: Königin Margrethe hat den Thron bereits 2024 an ihren Sohn Frederik übergeben. Reuters

Königin Margrethe hat bereits im Januar 2024 abgedankt. Ihr ältester Sohn Frederik bestieg daraufhin den Thron. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits 52 Jahre lang Königin. Sie wird jedoch weiterhin mit der Anrede «Majestät» angesprochen und trägt den Titel «Königin».