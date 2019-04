Am Mittwoch besucht Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein als amtsausführender Stellvertreter des Fürsten die Schweiz. Das Fürstentum Liechtenstein ist seit 24 Jahren EWR-Mitglied und konnte in diesem Jahren Erfahrungen mit Brüssel sammeln. Was kann die Schweiz von Liechtenstein lernen?

SRF berichtet ab 16:30 Uhr in einer Sondersendung auf SRF 1 eine Stunde aus Bern über den Staatsbesuch. SRF-Bundeshausredaktor Christoph Nufer spricht mit der liechtensteinischen EU-Botschafterin Sabine Monauni über Themen wie Arbeitnehmerschutz, dynamische Rechtsübernahme oder Streitfälle vor dem Schiedsgericht.

Ferner zeigt SRF wie andere Kleinstaaten wie Andorra oder Monaco, die nicht im EWR sind, mit der EU umgehen. Kurz: Die Sendung beleuchtet exemplarisch all jene Themen, die auch die Schweiz in der Diskussion um das institutionelle Rahmenabkommen beschäftigen.