Der Ticker startet um 5:52 Uhr

16:35 China kann Strategie nicht aufgeben, ohne Xi Jinpings Ansehen zu beschädigen Die chinesische Regierung setzt weiterhin alles daran, ihre Null-Covid-Strategie durchzuziehen. So ist die 26-Millionen-Stadt Schanghai seit bald vier Wochen unter strengem Lockdown. Die Menschen dürfen die Wohnungen nicht verlassen, wer positiv getestet wird, muss sich in ein Quarantänezentrum begeben und dort ausharren, bis er oder sie wieder virenfrei ist – auch wenn, wie in den allermeisten Fällen, die Infektion symptomfrei verläuft. «Die chinesische Führung hat ihren Erfolg mit ihrer systemischen Überlegenheit gleichgesetzt», sagt China-Experte Dirk Schmidt von der Universität Trier gegenüber Radio SRF. Deshalb könne Peking gar nicht von seiner Null-Covid-Strategie abrücken, ohne das Ansehen dieser Staatsführung zu beschädigen. Hören Sie das ganze Interview mit Dirk Schmidt im Newsplus-Podcast. Legende: Desinfektionstrupps unterwegs in Wohnvierteln Schanghais. Reuters

14:08 Deutschland öffnet nach wie vor nur zögerlich Bundesgesundheitsministerium will die Corona-Einreiseverordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster um einen Monat bis Ende Mai verlängern. Dies sei das Ziel, um das Einschleppen des Virus aus dem Ausland unter Kontrolle zu halten, sagt ein Sprecher in Berlin. Die Details würden derzeit noch abgestimmt. Die Verordnung regelt unter anderem Quarantänepflichten bei der Einreise aus bestimmten Ländern. Auch mit der Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 03. März 2022 gelten die coronabezogenen Regeln im Kontext der Einreise nach Deutschland fort. So gelten bei der Einreise weiterhin folgende Nachweispflichten: Alle Einreisenden müssen das Nichtvorhandensein einer Infektion nachweisen können (Impf-, Test-, Genesenennachweis).

Nach einem Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet besteht die strenge Testpflicht fort.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

11:17 Hamsterkäufe aus Angst vor Lockdown in Peking Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen in Peking müssen sich seit Montag alle 3.5 Millionen Einwohner des grössten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten. Die Behörden warnten, dass das Virus sich schon seit einer Woche unentdeckt in der 21-Millionen-Metropole verbreitet habe, so dass mehr Fälle entdeckt werden dürften. Ob ein Lockdown über ganz Peking oder Teile verhängt werde, hänge von der Ausbreitung des Virus ab, sagte ein Experte des nationalen Gesundheitsamtes der parteinahen Zeitung «Global Times». China verfolgt eine Null-Covid-Strategie, die mit der Ankunft der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante auf die Probe gestellt wird. 02:28 Video Aus dem Archiv: Das Olympische Feuer auf Sparflamme Aus Tagesschau vom 11.02.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

9:20 Schutzwirkung von Biontech/Pfizer-Vakzin lässt schneller nach als angenommen Der nach einer Auffrischimpfung mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin zunächst hohe Schutz gegen Klinikeinweisungen und Besuche in der Notaufnahme bei Omikron verringert sich nach neuen Studiendaten bereits nach einigen Monaten. Das geht aus einer im Fachblatt «The Lancet Respiratory Medicine» veröffentlichten Untersuchung aus Südkalifornien hervor. Für die Studie analysierten die Forscher 11'123 Krankenhauseinweisungen und Besuche in der Notaufnahme. Im Untersuchungszeitraum Dezember 2021 bis Februar 2022 waren sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante im Umlauf. Das Ergebnis der von Pfizer finanzierten Studie: Nach drei Dosen betrug die Wirksamkeit des Impfstoffs von Biontech-Pfizer gegen Krankenhauseinweisungen wegen Omikron 85 Prozent bei weniger als drei Monaten. Sie fiel aber auf 55 Prozent nach drei Monaten oder länger. Bei der Delta-Variante waren die Trends im Allgemeinen ähnlich, jedoch wurde die Wirksamkeit zu jedem Zeitpunkt höher eingeschätzt als bei der Omikron-Variante. 02:28 Video Aus dem Archiv: Wie gefährlich ist die Virus-Mutation Omikron Aus 10 vor 10 vom 08.12.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.