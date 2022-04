Der Ticker startet um 6:00 Uhr

9:18 Selbsttest nach verkürzer Isolationszeit in Deutschland? Bei der in Deutschland geplanten Verkürzung der Isolationszeit bei einer Corona-Infektion auf fünf Tage plädiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für eine dringende Empfehlung zur Selbsttestung am Ende dieser Zeit. «Wir wissen, dass viele nach dem fünften Tag noch positiv sind, und die würden dann ja doch noch andere anstecken», sagt Lauterbach in der ARD. Deshalb sei eine Freitestung auch für diejenigen, die keine Symptome mehr haben, sinnvoll. Lauterbach kündigt einen detaillierten Vorschlag für die vorgesehene Änderung für Montag an. Sein Ministerium hatte am Donnerstag angekündigt, dass die RKI-Empfehlung zur Isolations- und Quarantänedauer angepasst werden soll.

6:34 Schanghai lockert den Lockdown Etwa die Hälfte der Bevölkerung der seit Wochen unter einen strengen Lockdown gesetzten Millionenmetropole Schanghai darf nun die Häuser wieder verlassen. Wie die Regierung mitteilt, befinden sich die 12.38 Millionen Menschen jetzt in Gebieten mit einem geringeren Risiko. Die Stadt stuft jede Wohneinheit in drei Risikostufen ein. Wenn seit 14 Tagen kein positiver Coronavirus-Fall aufgetreten ist, dürfen die Bewohner zu «angemessenen» Aktivitäten nach draussen gehen. 02:11 Video Aus dem Archiv: Der totale Corona-Lockdown in Shanghai Aus Tagesschau vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

1:35 Offizielle Zahlen: Eine halbe Milliarde Ansteckungen – über sechs Millionen Tote Weltweit haben sich nachweislich über 509 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Danach starben mehr als 6.62 Millionen Menschen mit oder an dem Virus. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge deutlich grösser sein. Die höchsten Zahlen weisen die USA auf. Dort wurden über 81.2

Millionen Ansteckungsfälle registriert. Mehr als 993'920 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

20:19 US-Präsident Biden verlangt zusätzliche Corona-Milliarden Angesichts der Gefahr knapp werdender Corona-Impfdosen und Medizin hat US-Präsident Joe Biden vom Kongress zusätzliche Milliarden für den Kampf gegen das Virus gefordert. «Ohne zusätzliche Finanzierung können wir nicht die Menge an Impfstoffen vorbestellen, die wir benötigen. Wir riskieren, unseren Platz in der Warteschlange für Impfstoffe zu verlieren», sagte Biden. Er verlangte 22.5 Milliarden Dollar – umgerechnet knapp 21.9 Milliarden Schweizer Franken – zusätzlich. Auch lebensrettende Medizin wie antivirale Pillen würden sonst Mangelware. Hintergrund: In den USA gibt es Uneinigkeit über geplante Corona-Hilfen zwischen Demokraten und Republikanern. Eigentlich waren im Haushaltsentwurf ursprünglich 15.6 Milliarden Dollar eingeplant. Der Haushalt wurde schliesslich im März ohne diese Hilfen verabschiedet. Legende: US-Präsident Joe Biden verlangt weitere 22.5 Milliarden Dollar – umgerechnet knapp 21.9 Milliarden Schweizer Franken – für den Kampf gegen das Coronavirus. Reuters

18:56 Griechenland: Per Mai fällt der Impfnachweis bei Einreise Ab dem 1. Mai müssen Reisende nach Griechenland keinen Impfnachweis mehr vorzeigen, um ins Land einzureisen. Das hat die Regierung in Athen heute nach einem Vorschlag der zuständigen Gesundheitsbehörde EODY beschlossen. Auch die Vorzeigepflicht eines Impfnachweises für den Eintritt in Tavernen, Bars, Geschäften und Museen wird laut dem staatlichen Rundfunk ab dem 1. Mai abgeschafft. Die Maskenpflicht in Innenräumen dagegen bleibt. Die Aufhebung der Massnahmen soll im Herbst auf den Prüfstand kommen. Für Griechenland-Touristinnen und -Touristen wurde bereits verfügt, dass sie sich vor der Einreise nicht mehr extra auf einer staatlichen Webseite anmelden müssen.

18:07 Italien verlängert Maskenpflicht an gewissen Orten Italien wird die Maskenpflicht in Zügen, U-Bahnen und Bussen sowie für Besucher von Events in geschlossenen Räumen bis mindestens 15. Juni verlängern. Gesundheitsminister Roberto Speranza kündigte an, dass bis dahin in öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch in Kinos, Theatern oder Sporthallen Masken getragen werden müssen. Andernorts, etwa in Restaurants oder auf der Arbeitsstelle, dürfte die Maskenpflicht dagegen am 1. Mai wegfallen. Dennoch mahnt die Regierung ihre Bürger auch dabei zu Sorgfalt und Vorsicht. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei», sagte Speranza. Italien registrierte am Donnerstag 69'204 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nachdem der Notstand Ende März ausgelaufen war, wird Ende April auch der sogenannte Green Pass – also der Nachweis von 2G oder 3G – komplett wegfallen. Besucher etwa von Restaurants, Bars, Kinos, Konzerten, Diskotheken oder Geschäften müssen dann kein Zertifikat mehr vorweisen. Einzig zum Betreten von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen wird bis Jahresende der Green Pass verlangt.

15:39 Moderna beantragt in USA Impfstoff-Zulassung für Kinder Der Hersteller Moderna hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung für seinen Coronavirus-Impfstoff für Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren beantragt. Bislang ist der Moderna-Impfstoff in den USA nur für Menschen über 18 Jahren zugelassen. Für kleine Kinder ist dort bislang kein Corona-Impfstoff erlaubt. Bereits im März hatte Moderna mitgeteilt, dass sein Impfstoff auch bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren sicher sei. Die zweimalige Gabe des Präparats rufe robuste Antikörper-Spiegel hervor und sei dabei gut verträglich, hatte das Unternehmen auf der Grundlage eigener Studien mitgeteilt. Die vorgestellten Zwischenergebnisse beruhten auf Daten von insgesamt 6700 Kindern. Sie erhielten im Abstand von 28 Tagen 25 Mikrogramm des Impfstoffs gespritzt – ein Viertel der für Erwachsene vorgesehenen Dosis – oder ein Placebo. Die Immunantwort fiel trotz der geringeren Dosis ebenso stark aus wie bei den Erwachsenen.

15:33 Deutschland: Drosten berät Bund bei Infektionsschutzgesetz nicht mehr Der Chefvirologe der Berliner Charite, Christian Drosten, steht Bundesregierung und Bundestag bei der Auswertung des Infektionsschutzgesetzes nicht mehr zur Verfügung. Das teilt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf Twitter mit und betont: «Das ist ein schwerer Verlust, weil niemand könnte es besser.»

13:14 Covid-19: Psychische Belastung Jugendlicher steigt Seit Beginn der Coronapandemie berichten immer mehr Menschen über grössere psychische Belastungen. Besonders Jugendliche leiden: Zwischen 2017 und 2020/21 hat sich der Anteil der Betroffenen verdoppelt, wie das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) in einem neuen Bericht aufzeigt., Link öffnet in einem neuen Fenster Die Hospitalisierungen von Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen Kliniken nehmen zwar bereits seit 2012 kontinuierlich zu, ab September des ersten Coronajahrs 2020 zeigte die Kurve aber nach oben, wie das Obsan mitteilte. Hauptbetroffen waren Mädchen und junge Frauen, die an Depressionen litten. Auch die Spitaleinlieferungen nach Suizidversuchen nahmen ab 2017 deutlich zu, wiederum durch Mädchen und junge Frauen. Die Hauptdiagnosen für einen Eintritt in eine Klinik waren über die Gesamtbevölkerung gesehen affektive Störungen mit 32.8 Prozent und Substanzmissbrauch mit 20 Prozent (vor allem Alkohol). Legende: Blick auf die Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel. Die Polizeistatistiken lassen im ersten Pandemiejahr keinen Anstieg der Suizidversuche erkennen – das Obsan geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Keystone

12:00 Schweizer Bundesgericht lässt Maskengegner abblitzen Kein Strafverfahren gegen Polizisten nach einem Streit mit Maskengegner: Der Mann hatte verlangt, dass gegen zwei Zürcher Polizisten ein Strafverfahren geführt wird. Die Polizisten hatten ihm eine Busse angedroht, wenn er seine Maske im ÖV nicht anziehe. Auslöser für den Gerichtsfall bis zur höchsten Instanz war eine Reise aus dem Kanton Schwyz ins Zürcher Oberland im Mai 2021. Der Maskengegner aus dem Kanton Schwyz hatte sich schon im Zug geweigert, eine Maske anzuziehen. Zwei Zugbegleiter machten ihn auf die damals noch geltende Maskenpflicht im ÖV aufmerksam. Der Mann wollte dann erneut ohne Maske in einen Bus umsteigen. Der eine Zugbegleiter wollte dies verhindern, worauf der Schwyzer handgreiflich wurde: Er habe den Zugbegleiter «nur sanft zur Seite schieben wollen», argumentierte er. Diese hätten ihn aber zu Boden gedrückt. Die aufgebotene Polizei teilten dem Schwyzer mit, dass er sich ohne Maske im ÖV strafbar mache. Auch der gefälschte «Maskenattest» des Schwyzers beeindruckte die Polizei nicht. Kurze Zeit nach dem Vorfall erstattete der Mann auf einem Polizeiposten im Kanton Schwyz Anzeige gegen die beiden Zürcher Polizisten – wegen Nötigung und Amtsmissbrauch. Das Obergericht des Kantons Zürich weigerte sich jedoch, die Ermächtigung für ein Strafverfahren zu erteilen. Der Maskengegner beschwerte sich daraufhin vor Bundesgericht, ebenfalls ohne Erfolg: Wie aus dem am Donnerstag publizierten Urteil hervorgeht, lehnen auch die Lausanner Richter ab, gegen die beiden Zürcher Polizisten ein Strafverfahren zu erlauben. Legende: Weil er verloren hat, muss der Maskengegner nun die Gerichtskosten in der Höhe von 2000 Franken berappen. Zudem muss er den beiden Polizisten eine Entschädigung von je 1500 Franken zahlen. Keystone

10:41 Long Covid-Forschung soll Bedürfnisse von Betroffenen abdecken Ein Team der Universität Zürich hat gemeinsam mit Long Covid-Betroffenen deren Bedürfnisse hinsichtlich künftiger Forschungsbemühungen ermittelt. Die Ergebnisse sollen helfen, Prioritäten zu setzen und Forschungsgelder gezielt einzusetzen. «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass den Betroffenen neben adäquaten Behandlungsmöglichkeiten auch eine eindeutige Diagnose und der Zugang zu einer angemessenen Versorgung fehlen, die ihren diversen Bedürfnissen gerecht wird», sagte Epidemiologin Sarah Ziegler, welche im Forschungsteam mitarbeitet. Am dringendsten erachten die Betroffenen demnach mehr Forschung für wirksame und erprobte Therapien, geeignete Strukturen im Gesundheitswesen, eine bessere Aufklärung sowie Fakten zu Kindern und Jugendlichen, die an Long Covid leiden. Legende: Menschen mit Long Covid berichten häufig über Müdigkeit, Kurzatmigkeit, kognitive Störungen, Schlafstörungen, Schmerzen oder die Unfähigkeit, zur Arbeit zurückzukehren oder ein normales soziales Leben zu führen. Keystone

9:55 Keine Schutzmassnahmen im Kanton Bern mehr Der Kanton Bern lässt die noch bestehenden Covid-Massnahmen Ende Monat auslaufen. Damit entfällt per Anfang Mai die Maskentragpflicht überall. Bisher galt eine Maskentragpflicht noch in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen sowie für Personen, die in der ambulanten Pflege tätig sind. Für Arztpraxen galt eine Empfehlung. Aufgehoben wird die Maskenpflicht auch in Justizvollzugsanstalten, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Der Kanton hat überdies die kantonale Verordnung für das Schutzschirmprogramm für grosse Publikumsanlässe nicht mehr verlängert. Sollte es aber nötig werden, will der Regierungsrat den Schutzschirm rasch wieder aufspannen können. Deswegen hat er die Laufzeit des entsprechenden Rahmenkredits bis Ende Dezember verlängert. Legende: Keystone / Archiv

4:59 Thailand-Reisen für Geimpfte ohne Test möglich Thailand lockert die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter. Besucher mit Impfnachweis müssen ab dem 1. Mai weder einen Corona-Test vor der Abreise noch nach der Ankunft machen. Die Feriengäste können sich auch wieder frei im Land bewegen. Die Zeitung «Bangkok Post» schrieb von einem «Meilenstein» für den Neustart der wichtigen Tourismusbranche. Erforderlich bleiben lediglich die Registrierung im Internet für den sogenannten Thailand Pass sowie eine Krankenversicherung über 10'000 Dollar. Für Ungeimpfte gelten andere Regel. Es wird empfohlen, sich bei den Behörden genau über die nötigen Formalitäten zu informieren. Legende: Ab Mai können zweifach gegen Covid Geimpfte das Land praktisch wieder so bereisen, wie vor der Pandemie. Keystone

21:31 Basler Unispital erzielt Gewinn von 25.7 Millionen Franken Das Universitätsspital Basel (USB) hat im Corona-Jahr 2021 einen Gewinn von 25.7 Millionen Franken erzielt. Der konsolidierte Umsatz stieg um 6.2 Prozent auf 1.27 Milliarden Franken. Sämtliche Mitarbeitende erhalten einen Corona-Bonus in der Höhe von 500 Franken – aufgrund der ausserordentlichen Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Jahr 2021 sei nach wie vor im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden und die Belastung für die Mitarbeitenden sei enorm gewesen, teilte das USB mit. Dennoch sei es gelungen, Umsatz und Gewinn zu steigern – 2020 hatte das Spital noch einen Verlust von 16.8 Millionen Franken hinnehmen müssen. Legende: Stationär wurden vergangenes Jahr 40'144 Patientinnen und Patienten im Universitätsspital Basel behandelt; dies sind acht Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Keystone

16:16 Bundesrat will einzelne Instrumente aus Covid-19-Gesetz behalten Der Bundesrat will einige Punkte aus dem Covid-19-Gesetz bis zum Sommer 2024 verlängern. Er will einzelne Instrumente gegen die Pandemie behalten, unter anderem die Entwicklung von Medikamenten, Covid-Zertifikate für Auslandreisen und für die Bevölkerung kostenlose Tests. Damit möchte die Landesregierung sicherstellen, dass einzelne Instrumente zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie auch nach 2022 noch zur Verfügung stehen, wie sie mitteilt. Trotz Stabilisierung der Lage geht der Bundesrat davon aus, dass es auch in Zukunft zu saisonalen Ausbrüchen des Virus Sars-CoV-2 kommen wird. Seine Vorschläge gab der Bundesrat am Mittwoch bis am 9. Mai in die Vernehmlassung bei den Kantonen. Die Botschaft ans Parlament will der Bundesrat noch vor der Sommersession verabschieden.

15:38 Vermögen privater Haushalte sind in der Corona-Krise gestiegen Die Vermögen von privaten Haushalten in der Schweiz sind auch in der Corona-Krise weiter gestiegen. Befeuert wurde die Entwicklung vor allem durch den starken Anstieg bei den Immobilienvermögen. Die privaten Haushalte in der Schweiz verfügten per Ende 2021 über ein Vermögen von rund 2150 Milliarden Franken, das sind 13.3 Prozent mehr als vor der Corona-Krise Ende 2019, wie der am Mittwoch veröffentlichen Finanzierungsrechnung für die Schweiz der Schweizerischen Nationalbank zu entnehmen ist. Treiber der Entwicklung war vor allem der deutliche Zugewinn bei den Immobilienvermögen. Seit 2019 stiegen diese um fast 13 Prozent. Allein 2021 lag das Plus im Jahresvergleich bei 8 Prozent.

12:53 WHO besorgt über fallende Corona-Testzahlen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über den starken Rückgang der Corona-Tests. Die Datenbanken der WHO erhielten immer weniger Informationen über Infektionen und Gen-Sequenzierungen von entdeckten Viren, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. «Das macht uns immer blinder und wir können die Muster der Übertragung und Evolution weniger sehen», sagte Tedros. «Das Virus wird nicht verschwinden, weil die Länder nicht mehr danach suchen. Es verbreitet sich weiter, es verändert sich weiter, und es tötet weiter», sagte Tedros. Die Gefahr, dass sich eine gefährliche neue Virusvariante entwickelt, sei weiter real. In der vergangenen Woche seien der WHO etwas mehr als 15 000 Todesfälle nach einer Corona-Infektion gemeldet worden. Das war die niedrigste Zahl seit März 2020, sagte Tedros. Der Trend sei höchst willkommen.

10:26 Bundesrat: Corona-Genesene bekommen Zertifikat auch nach positiven Schnelltest Künftig können Covid-Zertifikate für Genesene auch aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests ausgestellt werden. Das hat der Bundesrat entschieden. Diese Zertifikate sind 180 Tage gültig und sind – da es sich um einen Nachvollzug der EU-Regelung handelt – grundsätzlich international anerkannt. Sie können für positive Testergebnisse ab dem 1. Oktober 2021 rückwirkend ausgestellt werden. In der Schweiz wurden solche Zertifikate bereits zwischen dem 24. Januar und dem 16. Februar 2022 ausgestellt. Deren Gültigkeit beschränkte sich jedoch mangels analoger Regelung auf EU-Ebene nur auf die Schweiz. Auf dieser Grundlage bereits ausgestellte Zertifikate müssen für die internationale Kompatibilität neu beantragt und ausgestellt werden. Legende: Keystone / Archiv

9:36 Impfbereitschaft gegen Covid-19 steigt mit höherem Einkommen und Bildungsstand Sozioökonomische Faktoren spielen eine Rolle dabei, wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt. So sind Menschen mit höherem Einkommen und Bildungsstand überdurchschnittlich häufig gegen Covid-19 geimpft. Dasselbe gilt für Personen aus urbanen Gebieten, mit einer chronischen Krankheit oder mit höherer Gesundheitskompetenz, wie eine aktuelle Studie der ZHAW School of Management and Law in der wissenschaftlichen Zeitschrift «Swiss Medical Weekly» zeigt. Die repräsentative Studie beruht auf Umfragedaten aus dem «Covid-19 Social Monitor», die zwischen Juni und Dezember 2021 bei rund 2400 Personen in der Schweiz erhoben wurden. Weniger häufig geimpft sind demnach Menschen, die auf dem Land leben oder den Behörden und der Wissenschaft ein geringeres Vertrauen entgegenbringen. Angst vor Nebenwirkungen und Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung sind die meistgenannten Gründe gegen einen Piks (je 57 Prozent der Ungeimpften). Der Covid-19-Monitor wird regelmässig von der ZHAW in Zusammenarbeit mit den Universitäten Zürich und Bern durchgeführt. Bisher wurden 22 Befragungen im Zeitraum vom 30. März 2020 bis zum 24. März 2022 durchgeführt. Legende: Keystone / Archiv