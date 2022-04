Der Ticker startet um 6:00 Uhr

4:59 Thailand-Reisen für Geimpfte ohne Test möglich Thailand lockert die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter. Besucher mit Impfnachweis müssen ab dem 1. Mai weder einen Corona-Test vor der Abreise noch nach der Ankunft machen. Die Feriengäste können sich auch wieder frei im Land bewegen. Die Zeitung «Bangkok Post» schrieb von einem «Meilenstein» für den Neustart der wichtigen Tourismusbranche. Erforderlich bleiben lediglich die Registrierung im Internet für den sogenannten Thailand Pass sowie eine Krankenversicherung über 10'000 Dollar. Für Ungeimpfte gelten andere Regel. Es wird empfohlen, sich bei den Behörden genau über die nötigen Formalitäten zu informieren. Legende: Ab Mai können zweifach gegen Covid Geimpfte das Land praktisch wieder so bereisen, wie vor der Pandemie. Keystone

21:31 Basler Unispital erzielt Gewinn von 25.7 Millionen Franken Das Universitätsspital Basel (USB) hat im Corona-Jahr 2021 einen Gewinn von 25.7 Millionen Franken erzielt. Der konsolidierte Umsatz stieg um 6.2 Prozent auf 1.27 Milliarden Franken. Sämtliche Mitarbeitende erhalten einen Corona-Bonus in der Höhe von 500 Franken – aufgrund der ausserordentlichen Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Jahr 2021 sei nach wie vor im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden und die Belastung für die Mitarbeitenden sei enorm gewesen, teilte das USB mit. Dennoch sei es gelungen, Umsatz und Gewinn zu steigern – 2020 hatte das Spital noch einen Verlust von 16.8 Millionen Franken hinnehmen müssen. Legende: Stationär wurden vergangenes Jahr 40'144 Patientinnen und Patienten im Universitätsspital Basel behandelt; dies sind acht Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Keystone

16:16 Bundesrat will einzelne Instrumente aus Covid-19-Gesetz behalten Der Bundesrat will einige Punkte aus dem Covid-19-Gesetz bis zum Sommer 2024 verlängern. Er will einzelne Instrumente gegen die Pandemie behalten, unter anderem die Entwicklung von Medikamenten, Covid-Zertifikate für Auslandreisen und für die Bevölkerung kostenlose Tests. Damit möchte die Landesregierung sicherstellen, dass einzelne Instrumente zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie auch nach 2022 noch zur Verfügung stehen, wie sie mitteilt. Trotz Stabilisierung der Lage geht der Bundesrat davon aus, dass es auch in Zukunft zu saisonalen Ausbrüchen des Virus Sars-CoV-2 kommen wird. Seine Vorschläge gab der Bundesrat am Mittwoch bis am 9. Mai in die Vernehmlassung bei den Kantonen. Die Botschaft ans Parlament will der Bundesrat noch vor der Sommersession verabschieden.

15:38 Vermögen privater Haushalte sind in der Corona-Krise gestiegen Die Vermögen von privaten Haushalten in der Schweiz sind auch in der Corona-Krise weiter gestiegen. Befeuert wurde die Entwicklung vor allem durch den starken Anstieg bei den Immobilienvermögen. Die privaten Haushalte in der Schweiz verfügten per Ende 2021 über ein Vermögen von rund 2150 Milliarden Franken, das sind 13.3 Prozent mehr als vor der Corona-Krise Ende 2019, wie der am Mittwoch veröffentlichen Finanzierungsrechnung für die Schweiz der Schweizerischen Nationalbank zu entnehmen ist. Treiber der Entwicklung war vor allem der deutliche Zugewinn bei den Immobilienvermögen. Seit 2019 stiegen diese um fast 13 Prozent. Allein 2021 lag das Plus im Jahresvergleich bei 8 Prozent.

12:53 WHO besorgt über fallende Corona-Testzahlen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über den starken Rückgang der Corona-Tests. Die Datenbanken der WHO erhielten immer weniger Informationen über Infektionen und Gen-Sequenzierungen von entdeckten Viren, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. «Das macht uns immer blinder und wir können die Muster der Übertragung und Evolution weniger sehen», sagte Tedros. «Das Virus wird nicht verschwinden, weil die Länder nicht mehr danach suchen. Es verbreitet sich weiter, es verändert sich weiter, und es tötet weiter», sagte Tedros. Die Gefahr, dass sich eine gefährliche neue Virusvariante entwickelt, sei weiter real. In der vergangenen Woche seien der WHO etwas mehr als 15 000 Todesfälle nach einer Corona-Infektion gemeldet worden. Das war die niedrigste Zahl seit März 2020, sagte Tedros. Der Trend sei höchst willkommen.

10:26 Bundesrat: Corona-Genesene bekommen Zertifikat auch nach positiven Schnelltest Künftig können Covid-Zertifikate für Genesene auch aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests ausgestellt werden. Das hat der Bundesrat entschieden. Diese Zertifikate sind 180 Tage gültig und sind – da es sich um einen Nachvollzug der EU-Regelung handelt – grundsätzlich international anerkannt. Sie können für positive Testergebnisse ab dem 1. Oktober 2021 rückwirkend ausgestellt werden. In der Schweiz wurden solche Zertifikate bereits zwischen dem 24. Januar und dem 16. Februar 2022 ausgestellt. Deren Gültigkeit beschränkte sich jedoch mangels analoger Regelung auf EU-Ebene nur auf die Schweiz. Auf dieser Grundlage bereits ausgestellte Zertifikate müssen für die internationale Kompatibilität neu beantragt und ausgestellt werden. Legende: Keystone / Archiv

9:36 Impfbereitschaft gegen Covid-19 steigt mit höherem Einkommen und Bildungsstand Sozioökonomische Faktoren spielen eine Rolle dabei, wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt. So sind Menschen mit höherem Einkommen und Bildungsstand überdurchschnittlich häufig gegen Covid-19 geimpft. Dasselbe gilt für Personen aus urbanen Gebieten, mit einer chronischen Krankheit oder mit höherer Gesundheitskompetenz, wie eine aktuelle Studie der ZHAW School of Management and Law in der wissenschaftlichen Zeitschrift «Swiss Medical Weekly» zeigt. Die repräsentative Studie beruht auf Umfragedaten aus dem «Covid-19 Social Monitor», die zwischen Juni und Dezember 2021 bei rund 2400 Personen in der Schweiz erhoben wurden. Weniger häufig geimpft sind demnach Menschen, die auf dem Land leben oder den Behörden und der Wissenschaft ein geringeres Vertrauen entgegenbringen. Angst vor Nebenwirkungen und Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung sind die meistgenannten Gründe gegen einen Piks (je 57 Prozent der Ungeimpften). Der Covid-19-Monitor wird regelmässig von der ZHAW in Zusammenarbeit mit den Universitäten Zürich und Bern durchgeführt. Bisher wurden 22 Befragungen im Zeitraum vom 30. März 2020 bis zum 24. März 2022 durchgeführt. Legende: Keystone / Archiv

3:13 Pfizer beantragt Notfallzulassung für Kinder-Booster-Impfung Die Impfstoff-Hersteller Pfizer und Biontech haben in den USA die Notfall-Zulassung für eine Booster-Impfung für 5- bis 11-Jährige beantragt. Eine klinische Studie habe gezeigt, dass eine weitere Dosis ihres Covid-Impfstoffs sechs Monate nach der zweiten Impfung eine starke Immunreaktion in dieser Altersgruppe auslöse, schreiben die beiden Unternehmen. In den kommenden Wochen wollen sie weitere Anträge für Zulassungen auf der ganzen Welt stellen. Legende: Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen in den USA bald eine Booster-Impfung kriegen können. Pfizer und Biontech haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Keystone

20:03 Kamala Harris hat Corona US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie habe keine Symptome und werde ihre Arbeit aus ihrer Residenz weiterführen, erklärte ihre Sprecherin. Präsident Joe Biden habe in den vergangenen Tagen keinen engen Kontakt zu Harris gehabt. Seit März hatte es im Umfeld von Präsident Biden mehrere Corona-Fälle gegeben – insgesamt hat sich die Coronalage in den USA zuletzt aber entspannt. Legende: Bei US-Vizepräsidentin Kamala Harris sind Schnell- und PCR-Tests zur Ermittlung des Coronavirus positiv ausgefallen. Keystone

17:52 Wegen Corona: Europol und UEFA fürchten mehr Spielmanipulationen Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol und die UEFA rechnen als Folge der Coronapandemie mit mehr Spielmanipulationen im Fussball. Das organisierte Verbrechen habe «schnell verstanden, dass viele Klubs finanzielle Einbussen erlitten haben. Und wenn weniger Geld zur Verfügung steht, sind Spieler, Trainer, Schiedsrichter und sogar Vereinsoffizielle anfälliger für die Machenschaften von Spielmanipulatoren», sagte Burkhard Mühl, Leiter des Europäischen Zentrums für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC), bei einer Konferenz in Den Haag. Insgesamt 109 Vertreter der Strafverfolgungs-, Justizbehörden und nationalen Fussballverbände aus 49 Ländern hatten sich am Dienstag am Europol-Sitz in den Niederlanden getroffen, um neue Wege für die Untersuchung von Korruptionsfällen im Sport sowie bei Spielmanipulationen zu finden. Dabei ging es um die aktuell akutesten Bedrohungen für den Fussball und den Kampf gegen das organisierte Verbrechen.

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 22'730 neue Fälle gemeldet, die in der letzten Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3193. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 705.21.

Das BAG meldet 333 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 43 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1016 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 69 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 15 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. 8 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 31 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 27.1 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 14'076 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 25 Prozent gesunken.

Bisher wurden in der Schweiz 15'743'980 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 1301 Personen pro Tag geimpft. Das sind 40.8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 42.9 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

15:16 Schanghais Lockdown führt zum Unterbruch von Lieferketten Seit rund einem Monat ist die 25-Millionen-Stadt Schanghai im harten Lockdown. Mit drastischen Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Betroffen ist aber auch die Wirtschaft, denn viele Lieferketten sind wegen des Lockdowns unterbrochen. So vertreibt der Schweizer Unternehmer Werner Schuppisser mit seiner Firma Mövenpick-Glacé in ganz China. Doch: Seit dem Lockdown in Schanghai, also seit rund vier Wochen, hat er ein Problem – die Ware hängt fest – die Situation, sagt er, sei undurchsichtig: Man wisse nicht, wo die Ware sei. Sie komme zwar im Schanghaier Hafen an, aber dieser sei völlig überfüllt. «Wir wissen nicht, wo unser Container am Hafen ist, unser Lagerhaus in Schanghai ist auch im Lockdown.» Die Logistik sei zusammengebrochen. Zudem: Die Ware, welche in Schanghai ankomme, könne nicht verteilt werde, da die Hafenarbeiter im Lockdown seien. Vor den wirtschaftlichen Folgen des harten Lockdowns warnt Dan Wang, Chefökonomin der Hang Seng-Bank in China. «Wenn der aktuelle Lockdown in Schanghai nicht aufgehoben wird oder in anderen Städten ausgerufen wird, dann werden nicht nur die Lieferketten unterbrochen, auch die herstellende Industrie und die Dienstleistungsbranche würden empfindlich getroffen, mit grossen Auswirkungen auf den Konsum und damit auch auf das Wirtschaftswachstum.» Audio Schanghaier Lockdown schadet chinesischer Wirtschaft 04:51 min, aus Echo der Zeit vom 26.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 51 Sekunden.

14:13 Grundsätzlich meisterten Bund und Kantone die Pandemie gut Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im ersten Pandemiejahr seine Aufgaben «grundsätzlich gut bewältigt», wie eine externe Evaluation zeigt. Jedoch gibt es insbesondere bei der Krisenvorbereitung und beim Krisenmanagement Luft nach oben. Die Analyse hatte der Bund im Jahr 2020 selber eingeleitet. An die Arbeit machte sich danach ein Expertengremium mit Vertreterinnen und Vertretern von zwei Forschungs- und Beratungsunternehmen, eines Anwaltsbüros sowie zwei inländischen und zwei ausländischen Hochschulen und Universitäten. Es evaluierte die Covid-19-Krisenbewältigung des Bundes bis im Sommer 2021, etwa auf Basis einer Bevölkerungsbefragung Anfang 2021, Experteninterviews und vorhandener Literatur. Der am Dienstag in Bern vorgestellte Schlussbericht zeigt, dass Bund und Kantone die Pandemie grundsätzlich gut bewältigt und meist angemessen auf die Bedrohung reagiert haben. Die Analyse offenbart aber auch, dass die Krisenvorbereitung teils nicht genügte und das Krisenmanagement zu Beginn in einzelnen Bereichen nicht optimal funktionierte. Legende: Mehr als zwei Jahre lang informierten Experten und Bundesrat regelmässich aus dem Bundeshaus-Medienzentrum in Bern über die Lage in der Pandemie. Keystone / Archiv

12:11 Trotz Pandemie: Aargauer Pflegepersonal erhält nicht mehr Geld Im Kanton Aargau erhält das Pflegepersonal, das wegen der Corona-Pandemie stark belastet war, keine zusätzliche Entschädigung. Der Grosse Rat hat eine Petition des Pflegepersonals für zusätzliche 25 Millionen Franken abgelehnt. Der Forderung fehle die rechtliche Grundlage, argumentierte die Kommission für Gesundheit und Sozialwesen (GSW). Dem folgte die Mehrheit des Grossen Rates mit 100 zu 6 Stimmen. Mitte Dezember hatte eine Pflegefachfrau dem damaligen Grossratspräsidenten die Petition «Klatschen war gestern – Morgen haben zu viele den Beruf an den Nagel gehängt» überreicht. 3094 Personen hatten die Petition unterzeichnet.

9:18 Kambodscha lockert und hofft so, den Tourismus anzukurbeln Als eines der ersten Länder in Südostasien hat Kambodscha die Maskenpflicht zum Schutz vor Covid-19 weitgehend aufgehoben. Die Menschen im Land könnten nun selbst entscheiden, ob sie weiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen wollten oder nicht, sagte Ministerpräsident Hun Sen in einer Audio-Botschaft an die Nation. In allen Aussenbereichen, darunter öffentliche Gärten, Parks und Touristenattraktionen, sei die Pflicht aufgehoben. Lediglich in bestimmten Innenräumen, etwa klimatisierten Büros und Kinos, sollten die Bürger weiter Maske tragen, so der Regierungschef. Das beliebte Urlaubsland hofft auf einen Neustart der wichtigen Tourismusbranche. Kambodscha versucht bereits, mit extrem einfachen Regeln Gäste anzulocken: Mittlerweile ist für die Einreise nur noch ein Zertifikat nötig, das eine zweifache Impfung bescheinigt. PCR- oder Antigen-Tests vor dem Flug oder nach der Ankunft sind nicht nötig. Am Montag hätten die Behörden nur noch zwei Neuinfektionen bestätigt, berichtete die Zeitung «Phnom Penh Post». Seit Februar gehen die Infektionszahlen konstant zurück.

22:01 Sorgen um wirtschaftliche Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik An den Börsen steigen die Sorgen um die Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft. Nach einigen Dutzend Neuinfektionen in Peking müssen sich jetzt alle 3.5 Millionen Einwohner des Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten. Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Nachfrage wegen der strengen Corona-Massnahmen in China. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Die Aktienwerte von Erdölunternehmen fielen um drei bis fünf Prozent.

16:35 China kann Strategie nicht aufgeben, ohne Xi Jinpings Ansehen zu beschädigen Die chinesische Regierung setzt weiterhin alles daran, ihre Null-Covid-Strategie durchzuziehen. So ist die 26-Millionen-Stadt Schanghai seit bald vier Wochen unter strengem Lockdown. Die Menschen dürfen die Wohnungen nicht verlassen, wer positiv getestet wird, muss sich in ein Quarantänezentrum begeben und dort ausharren, bis er oder sie wieder virenfrei ist – auch wenn, wie in den allermeisten Fällen, die Infektion symptomfrei verläuft. «Die chinesische Führung hat ihren Erfolg mit ihrer systemischen Überlegenheit gleichgesetzt», sagt China-Experte Dirk Schmidt von der Universität Trier gegenüber Radio SRF. Deshalb könne Peking gar nicht von seiner Null-Covid-Strategie abrücken, ohne das Ansehen dieser Staatsführung zu beschädigen. Hören Sie das ganze Interview mit Dirk Schmidt im Newsplus-Podcast. Legende: Desinfektionstrupps unterwegs in Wohnvierteln Schanghais. Reuters

14:08 Deutschland öffnet nach wie vor nur zögerlich Bundesgesundheitsministerium will die Corona-Einreiseverordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster um einen Monat bis Ende Mai verlängern. Dies sei das Ziel, um das Einschleppen des Virus aus dem Ausland unter Kontrolle zu halten, sagt ein Sprecher in Berlin. Die Details würden derzeit noch abgestimmt. Die Verordnung regelt unter anderem Quarantänepflichten bei der Einreise aus bestimmten Ländern. Auch mit der Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 03. März 2022 gelten die coronabezogenen Regeln im Kontext der Einreise nach Deutschland fort. So gelten bei der Einreise weiterhin folgende Nachweispflichten: Alle Einreisenden müssen das Nichtvorhandensein einer Infektion nachweisen können (Impf-, Test-, Genesenennachweis).

Nach einem Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet besteht die strenge Testpflicht fort.

Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.