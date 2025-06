Die USA und China haben sich nach Gesprächen auf einen Handelsdeal geeinigt.

US-Präsident Donald Trump teilt in seinem Internet-Netzwerk Truth Social mit, China werde Magnete und Mineralien aus Seltenen Erden bereitstellen.

Die USA erlaubten im Gegenzug chinesischen Studenten Zugang zu amerikanischen Universitäten.

Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump weiter.

Vertreter beider Länder hatten in London verhandelt. Für China sassen bei den Verhandlungen unter anderem Vize-Ministerpräsident He Lifeng und Handelsminister Wang Wentao am Tisch. Die USA hatten US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick geschickt.

Zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hat es laut Trump auch eine Abmachung im Zollstreit gegeben. Trump schrieb, die Zölle für Importe aus China in die USA würden künftig bei 55 Prozent liegen. China bekomme 10 Prozent, so der US-Präsident. Das Verhältnis sei «ausgezeichnet».

Zeichen der Entspannung

In der Nacht war bereits bekannt geworden, dass sich die beiden Länder auf einen Rahmen geeinigt hätten, den Konsens umzusetzen, den die beiden Präsidenten in ihrem Telefonat am 5. Juni erzielt und den die Verhandlungsführer bei Gesprächen in Genf Mitte Mai erreicht hätten, sagte Chinas Unterhändler für Handelsfragen, Li Chenggang, der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Der Handelskonflikt zwischen Peking und Washington hat seit Monaten schwere Folgen für die Weltwirtschaft.

Legende: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich auf einen Handelsdeal geeinigt. REUTERS / Kevin Lamarque

Mit dem Ende des Treffens hatte sich ein Weg in Richtung weitere Deeskalation in den angespannten Handelsbeziehungen angedeutet. Vor den Gesprächen in London hatten China und die USA Mitte Mai in Genf erstmals seit der Eskalation im Zollstreit miteinander gesprochen. Dort hatten sich beide Seiten darauf verständigt, ihre Zölle vorübergehend für 90 Tage deutlich zu senken.

Trump hatte im April die Aufschläge auf Waren aus China auf bis zu 145 Prozent erhöht. Peking verhängte Exportkontrollen und zog mit Gegenzöllen auf Importe aus den USA in Höhe von 125 Prozent nach. Der US-Präsident fährt seit seinem Amtsantritt einen harten handelspolitischen Kurs gegen China. Trotz der in Genf getroffenen Vereinbarung über eine Zollpause verschärfte sich der Ton zuletzt wieder.

Fokus auf seltene Erden hatte sich abgezeichnet

Dass der Fokus in London weniger auf den gegenseitigen Zöllen und mehr auf chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden liegen würde, hatte etwa der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, bereits angedeutet. Er hatte beim Sender CNBC jüngst eine grundsätzliche Einigung in dieser Frage als Ziel der Gespräche ausgegeben. Die Volksrepublik kontrolliere rund 90 Prozent des globalen Markts für diese Rohstoffe sowie für spezielle Magnetmaterialien, sagte er.

US-Präsident Trump hatte sich nach einem Telefonat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi vergangene Woche zuversichtlich gezeigt, dass China die Lieferung seltener Erden wieder aufnehmen werde.

Folgen für Exportkontrollen auf seltene Erden Box aufklappen Box zuklappen China dominiert den Weltmarkt für seltene Erden, die für die Herstellung vieler Produkte sehr wichtig sind. Dabei handelt es sich um Rohstoffe, die die Industrie zum Beispiel für Elektromotoren und Sensoren braucht. Anfang April hatte die Volksrepublik im Zollstreit mit den USA sieben seltene Erden und daraus gefertigte Magnete mit Ausfuhrkontrollen belegt. Das führte dazu, dass sich Unternehmen den Export dieser für Elektromotoren, Sensoren und in der Rüstungsindustrie dringend benötigen Rohstoffe mit aufwendigen Anträgen genehmigen lassen mussten. Die Einschränkung bereitete Firmen weltweit grosse Sorgen. China ist ein Hauptverarbeiter der Metalle, aber bei Hightech-Produkten wie bestimmten Ausrüstungen für Flugzeuge oder Chip-Design-Software vom Ausland abhängig. Zum Ärger Pekings hatten die USA unlängst den Export dieser Technologie nach China eingeschränkt.

