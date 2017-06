Der Brand in einem Londoner Hochhaus ist von einem defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Gebäudeverkleidung und die Isolierung hätten unterdessen Sicherheitstests nicht bestanden, hiess es weiter. Daher erwägen die Ermittler laut Polizei nun eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Beim Brand vor rund einer Woche in London kamen nach offiziellen Angaben mindestens 79 Menschen ums Leben. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl weiter steigen wird.

Die Ermittler beschlagnahmten Unterlagen von mehreren Organisationen. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien. Untersucht werden allgemeine Sicherheitsverstösse und Verstösse gegen den Brandschutz.

Sowohl das zuständige Bauunternehmen als auch die Behörden stehen unter Kritik. Regierungschefin Theresa May wird vorgeworfen, Ratschläge nach einem Brand 2013 ignoriert zu haben.

Zahl der Menschen im Haus unklar

Ungeklärt ist weiterhin, wie viele Menschen sich genau in dem Sozialbau befunden haben. Die gefundenen Leichen seien inzwischen aus dem Gebäude gebracht worden, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard.

Die Ermittler befürchten, dass sich weitere Menschen in dem Hochhaus befunden haben könnten, über die nichts bekannt sei. Berichten zufolge sollen möglicherweise zahlreiche Menschen illegal in dem Hochhaus gelebt haben.