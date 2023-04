Wie die Medien in den USA spekulieren, läuft der Wahlkampf wohl wieder auf ein Duell zwischen dem Demokraten Joe Biden und dem Republikaner Donald Trump hinaus. Biden hat am Dienstag seine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Die Kandidatur von Trump ist bereits seit November 2022 offiziell.

Obwohl das hohe Alter von Joe Biden von vielen beanstandet wird, dürfte dieser als Amtsinhaber kaum ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, wie US-Medien und viele Beobachter vermuten. Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat seiner Partei ins Rennen zu gehen, muss er in parteiinternen Vorwahlen bestätigt werden. Biden wird bei der Wahl in anderthalb Jahren 81 Jahre alt sein, am Ende einer allfälligen zweiten Amtszeit wäre er 86 Jahre alt.

Potenzielles Personal der Nach-Biden-Ära

Ob Biden nochmal gewählt wird oder nicht, die Demokraten bräuchten so oder so geeignete Vordenker und Vordenkerinnen für die Nach-Biden-Ära, sagt Stefan Bierling, Politikwissenschafter der Uni Regensburg in Deutschland. In der Vergangenheit seien es viele Gouverneure von US-Bundesstaaten gewesen, die auf die nationale Politbühne nachgerückt sind.

Aktuelle Regierungsmitglieder

Vizepräsidentin Kamala Harris

Legende: Kamala Harris: Sie konnte sich noch nicht als Nachfolgerin Bidens durchsetzen. Ergreift sie die Chance noch? Reuters/ JULIA NIKHINSON

Sie sei eigentlich eine ideale Kandidatin, sagt Bierling. Sei sie doch eine intelligente Karrierefrau. Doch sie habe sich in den letzten Jahren als Vizepräsidentin nicht beweisen können, sei nicht hervorgestochen. Würde Biden im Amt oder als nominierter Kandidat versterben, träte sie automatisch in seine Fussstapfen.

Transportminister Pete Buttigieg

Legende: Pete Buttigieg: Wird er der neue demokratisch Leader nach Biden? Reuters/Pool

«Buttigieg ist wahrscheinlich das grösste politische Talent, das die Demokraten überhaupt haben», sagt Bierling. Er wäre ein perfekter Kandidat, wenn er noch Exekutiv-Erfahrung sammeln könnte, so der Experte. Doch auch er sei als Mitglied der Regierung nicht herausgestochen, sagt Experte Bierling.

Weitere mögliche Persönlichkeiten

Jared Polis

Legende: Tritt Polis mal in die Fussstapfen von Biden? Keystone/AP/David Zalubowski

Polis ist der amtierende demokratische Gouverneur von Colorado. Dort beweise er, dass er auch mit Republikanern arbeiten könne, sagt Bierling. Als Gouverneur will er die Wirtschaft stärken, die Gesundheitsversorgung von Familien verbessern und fördert erneuerbare Energien.

Gretchen Whitmer

Legende: Kommt nach Biden Gretchen Whitmer? Keystone/AP/Al Goldis

Whitmer ist demokratische Gouverneurin von Michigan. Sie sei eine heisse Anwärterin auf eine Führungsrolle bei den Demokraten, so Bierling. Whitmer will die Wirtschaft anzukurbeln und armen Familien zu mehr Geld zu verhelfen, und die Bildung zu stärken.

Josh Shapiro

Legende: Wird Shapiro die neue führende Pesönlichkeit der US-Demokraten? Keystone/AP/MATT ROURKE

Er ist Gouverneur von Pennsylvania. Gemäss Website des Bundesstaates stellt er als Gouverneur die Finanzen des Bundesstaats Pennsylvanias auf solide Füsse, bekämpft die Heroin-Epidemie und half, LGBTQ+-Personen die Ehe zu ermöglichen.

US-Präsidentschaftswahl 2024