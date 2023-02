Am Samstag sind in Portugals Hauptstadt Lissabon 150'000 Lehrpersonen auf die Strasse gegangen.

Sie demonstrierten für mehr Geld und bessere Aufstiegsmöglichkeiten.

Der Protestzug war einer der grössten der letzten Jahre.

Lissabon war am Samstag Schauplatz einer der grössten Demonstrationen in der portugiesischen Hauptstadt. Rund 150'000 Lehrpersonen sind für höhere Löhne und bessere Aufstiegsmöglichkeiten auf die Strasse gegangen.

Legende: Laut Berufsverband nahmen 150'000 Personen an der Protestkundgebung teil. Keystone/Armando Franca

Es war das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulangestellte in Portugal zu einer Grossdemonstration zusammenkamen. Die sozialistische Regierung sieht sich angesichts der Teuerung einer Welle der Unzufriedenheit ausgesetzt.

Lehrpersonen in der untersten Gehaltsstufe verdienen in Portugal etwa 1100 Euro und selbst in höheren Gehaltsstufen sind es oft weniger als 2000 Euro. Die Verhandlungen mit den Lehrergewerkschaften liefen und man hoffe auf eine baldige Einigung. Das sagte Bildungsminister Joao Costa am Samstag.

Weniger als 1000 Euro pro Monat

Portugal ist eines der ärmsten Länder Westeuropas. Daten der Regierung zufolge verdiente im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger als 1000 Euro pro Monat. Der Mindestlohn liegt bei 760 Euro.