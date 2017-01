Donald Trump und die Autoindustrie

Aus 10vor10 vom 16.1.2017

Sie sollen ihre Fabriken in den USA bauen oder ihre Auto-Importe werden mit Strafzöllen belastet, mahnte Donald Trump die Industrie in einem Interview. Die Aktien der deutschen Hersteller sind gefallen, BMW und Co. zittern und in Detroit freuen sich die Arbeiter auf zusätzliche Arbeitsplätze.