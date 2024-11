Die vom Verfassungsgericht angeordnete Neuauszählung der Stimmen aus der ersten Runde der Präsidentenwahl kommt schlecht an in Rumänien. Viele Rumäninnen und Rumänen sehen das Verfassungsgericht nicht als unabhängig an, weil es eine gewisse Nähe zu den Postkommunisten hat, deren Kandidat wiederum den Einzug in die zweite Runde der Präsidentenwahl verpasst hat. Es gibt Zweifel an der Rechtmässigkeit des Entscheids, die Neuauszählung läuft intransparent ab, es gibt keine neutralen Beobachter. Alles in allem herrschen Verwirrung, Wut und der Verdacht, dass das Wahlresultat mit der Neuauszählung erst recht manipuliert wird.

Das Vertrauen in die Insitutionen in Rumänien ist stark erschüttert. Als Folge davon könnten bei der Parlamentswahl am Wochenende rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien profitieren. Sie alle sind in verschiedenen Abstufungen prorussisch und antieuropäisch. Andererseits gibt es eine grosse Mobilisierung des proeuropäischen Lagers mit Strassenprotesten gegen den rechtsextremen Gewinner des ersten Wahlgangs und gegen russische Einflussnahme. Für Rumänien sind sehr unruhige Zeiten angebrochen. (Judith Huber)