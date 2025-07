«12 von 29 Schengen-Staaten führen an ihren Grenzen wieder Personenkontrollen durch. Was das Schengen-Recht eigentlich nur in Ausnahmefällen vorsieht, wird zum europäischen Normalfall. Was die EU dagegen tut? Nichts. Wenn grosse europäische Staaten wie Deutschland oder Polen politische Tatsachen schaffen, dann muss die EU-Kommission zuschauen. Die Macht in der EU geht von den Mitgliedstaaten aus, das zeigt sich im Fall der Grenzkontrollen eindeutig. Und so schnell dürften die Kontrollen – auch wenn es oft nur Stichproben sind – nicht verschwinden. Denn ein harte Migrationspolitik ist politischer Mainstream geworden in Europa. Und zum Werkzeugkasten einer solchen Politik, gehören aus Sicht von immer mehr europäischen Regierungen Grenzkontrollen dazu – egal was das europäische Recht dazu sagt. Das völlig kontrollfreie Reisen durch den Schengen-Raum ist auf absehbare Zeit Geschichte.»