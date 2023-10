Der deutsche Politologe und Publizist Albrecht von Lucke glaubt, die neue Wagenknecht-Partei habe durchaus Chancen, deutschlandweit eine Parteistärke von bis zu zehn Prozent zu erreichen. «Wagenknecht will mit ihrem Catch-up-Programm aus allen Parteien Stimmen gewinnen: Vernunft in wirtschaftlicher Hinsicht, Frieden, soziale Gerechtigkeit und mehr Meinungsfreiheit.» Vor allem unter Druck kommen dürften laut von Lucke die rechte AfD – und die Linkspartei, welcher Wagenknecht und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter bisher angehört hatten. Der Erfolg werde allerdings massgeblich davon abhängen, welche Köpfe sie für ihre Sache gewinnen könne. Auf die Linkspartei ohne Wagenknecht sieht der Politologe schwere Zeiten zukommen. «Am Ende wird man Wagenknecht und Co. als Totengräber der Linkspartei bezeichnen können», ist sich von Lucke sicher.