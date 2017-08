Rund 5000 Ecstasy-Tabletten mit dem Konterfei von US-Präsident Donald Trump hat die Autobahnpolizei im Nordwesten Deutschlands in einem Auto aus Österreich sichergestellt.

Nach Polizeiangaben hat das Ecstasy einen Verkaufswert von 39'000 Euro.

Der 51-jährige Fahrer und sein 17 Jahre alter Sohn befanden sich den Angaben zufolge auf der Heimreise von den Niederlanden.

Diese endete zunächst im Gefängnis: Ein Richter erliess für beide Haftbefehle.

Medienberichten zufolge waren in Amsterdam hergestellte Ecstasy-Tabletten mit dem Konterfei des US-Präsidenten schon im Juli in grosser Zahl in Grossbritannien aufgetaucht. Im Darknet – einem anonymen Teil des Internets – werden sie etwa unter dem Slogan «Trump makes partying great again» angeboten. Auf Deutsch heisst das so viel wie «Trump macht das Partyfeiern wieder grossartig» – eine Anspielung auf den Wahlkampf-Slogan «Make America Great Again».