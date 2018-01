Union und SPD wollen heute ihre Gespräche abschliessen. Ziel: Ihre Parteien sollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Tag der Entscheidung in Deutschland: Am voraussichtlich letzten Tag ihrer Sondierungsgespräche für eine neue grosse Koalition gehen die Beratungen von CDU, CSU und SPD in die heisse Phase. In der SPD-Zentrale in Berlin kamen die Arbeitsgruppen der drei Parteien am Morgen erneut zusammen.

Zähe Verhandlungen erwartet

In der Endphase der Gespräche geht es um ihre «Herzensanliegen», wie sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), ausdrückte. Bis zuletzt sind zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa offen. Diese Knackpunkte dürften bis spät in die Nacht verhandelt werden.

«Dicke Brocken» auf der Agenda

Man werde bei den abschliessenden Beratungen noch «manche dicke Brocken» aus dem Weg räumen müssen, sagte Grosse-Brömer. Er sei aber optimistisch, dass die Sondierer zu Lösungen kommen könnten. Auch SPD-Chef Martin Schulz gab sich vor den letzten Gesprächen zuversichtlich.

Entscheidend wird sein, ob die Sozialdemokraten etwa bei den aus ihrer Sicht zentralen Gerechtigkeitsthemen ausreichende Verhandlungserfolge erzielen. Denn die SPD-Spitze braucht für den Eintritt in offizielle Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags. Er soll am 21. Januar in Bonn stattfinden und gilt als grosse Hürde.

Am Ende der langen Gespräche zwischen Union und SPD soll eine Empfehlung stehen, ob ihre Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen sollen.