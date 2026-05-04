In der ostdeutschen Stadt Leipzig ist am Montagnachmittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Bei dem Vorfall in der Innenstadt wurden gemäss der Polizei mehrere Personen verletzt. Der Sender MDR berichtet unter Berufung auf die Polizei von einem Toten.

Der Fahrzeugführer sei festgenommen worden, schreibt die Polizei Sachsen.

Zur Zahl der Todesopfer kursieren unterschiedliche Angaben. Der MDR berichtete zunächst von zwei Toten. Später habe ein Polizeisprecher gegenüber dem Sender von einem Todesopfer gesprochen.

Der Pkw habe in der Grimmaischen Strasse in der Leipziger Innenstadt mehrere Personen erfasst, schreibt die Polizei Sachsen. Kurz darauf habe der Fahrer gestellt werden können. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

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