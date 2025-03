Das ist eine historische Entscheidung: Noch nie hat in Deutschland ein Parlament so viel Geld, ein so grosses Schuldenpaket auf einmal beschlossen. Es kommt jetzt darauf an, was der wohl nächste Bundeskanzler Friedrich Merz und die SPD in ihrer Regierungskoalition aus dem Finanzpaket machen. Gelingen echte Reformen, echte Verschlankungen in der Bürokratie, echte Investitionen in Brücken, Strassen, Schulen und die Bahn? Und natürlich, kann die Bundeswehr rasch verteidigungsfähig gemacht werden? Oder versickern die Gelder in Wahlgeschenken vor allem für Soziales, um die SPD zufriedenzustellen?

Bereits kursiert der Begriff «soziale Infrastruktur», also Geld nicht für Stahl, Beton und Windräder, sondern für die Zufriedenstellung der SPD-Klientel. Nicht nur die AfD als grösste Oppositionspartei wird das genau beobachten – und natürlich auch alle Bürger und Bürgerinnen. Die neue Regierung wird viel Disziplin brauchen, mit dem Geld verantwortungsbewusst umzugehen – und den nachfolgenden Generationen keinen immensen Schuldenberg, ohne wirkliche strukturelle Verbesserungen zu hinterlassen.