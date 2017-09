Merkel hat die Wahl gewonnen. Warum der Sieg dennoch eine Niederlage ist, erklärt SRF-Korrespondent Peter Voegeli.

Wie stehen die Chancen einer Regierungsbildung? Es gibt theoretisch zwei mögliche Regierungen. Die grosse Koalition – aber die SPD will nicht mehr. Oder eine Viererkoalition von CDU/CSU, FDP und Grüne. Das klingt kompliziert – und das ist es auch. Vor allem, weil CSU und Grüne, FDP und Grüne und auch CDU und CSU nicht so gut miteinander können. Und dass sie nicht gut miteinander können, damit hat auch die AFD etwas zu tun.

Zusatzinhalt überspringen Peter Voegeli Peter Voegeli ist seit Sommer 2015 SRF-Korrespondent in Deutschland. Schon ab 1995 lebte er als Zeitungsjournalist in Bonn und Berlin. 2005 stiess er zu Radio SRF, zuerst als Korrespondent in Washington, später als Moderator beim «Echo der Zeit».

Wo liegen die grössten Schwierigkeiten einer Jamaikakoalition? So richtig Feuer unter dem Dach scheint bei der Union (CDU/CSU) zu sein. Das verdeutlichen zwei Beispiele: Im CDU-Stammland Sachsen ist die AfD stärker geworden als die CDU. Die CDU hat ein Drittel der Stimmen verloren. In Bayern hat die CSU über 10 Prozent verloren. Bei den Wahlen in Bayern in einem Jahr ist die absolute Mehrheit der CSU also gefährdet. Das zeigt, dass es einen riesigen Unmut in der Union gibt. Merkel hat vielleicht mehr Gemeinsamkeiten mit Grünen, als mit Teilen ihrer eigenen Partei. Dieser Sieg von Merkel fühlt sich wie eine Niederlage an.

Warum sind die grossen Traditionsparteien auf einem Tiefstand? Die CDU hat eine Million Wähler an die AfD verloren, und ebenso viele auch an die FDP. Auch die SPD hat massiv verloren. Ein Grund dafür ist die Flüchtlingskrise. Ein anderer Grund ist: Das Resultat wiederspiegelt eigentlich ziemlich genau die Stimmung in Deutschland.

Was bedeutet der Aufstieg der AfD für Deutschland? Die AfD hat auf einen Schlag drei Direktmandate gewonnen. Die Grünen haben indes keines gewonnen. Das zeigt den Erfolg der AfD. Die AfD ist, was das Phänomen Trump in den USA ist. Der Ton wird rauer werden, Tabubrüche werden in den Bundestag einziehen. Die AfD ist zwar nicht auf dem Weg an die Macht, aber sie setzt den Ton und die Stimmung.