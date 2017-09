Merkel bleibt Kanzlerin - SPD will in Opposition gehen

Aus Tagesschau vom 24.9.2017

Die Union bleibt weiterhin stärkste Kraft im Bundestag. Die SPD verzeichnet das bislang schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Nun will sie in Opposition gehen. Einschätzungen von SRF-Korrespondent Adrian Arnold in Berlin.