Einen Tag vor der Bundestagswahl in Deutschland werben die Parteien nochmals um die Unentschlossenen.

Letzte Umfragen vor der Wahl gehen davon aus, dass rund 40 Prozent der Wähler noch nicht sicher sind, bei welcher Partei sie am Sonntag ihr Kreuz machen.

Genau diese Unentschlossenen dürften die Spitzenkandidaten der Parteien bei ihren letzten Wahlkampfauftritten ins Visier nehmen. Kanzlerin Angela Merkel, die als Spitzenkandidatin der CDU ins Rennen geht, besucht ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD wird in Aachen, ganz im Westen des Landes, erwartet.

Wer kommt nach Union und SPD?

Glaubt man den Umfragen, gehen Merkel und ihre Union mit grossem Vorsprung in die Bundestagswahl. Allerdings müssen CDU und CSU mit deutlichen Verlusten gegenüber dem Ergebnis von 2013 rechnen. Letzte Umfragen sagten ein Ergebnis zwischen 34 und 36 Prozent voraus. Bei der Wahl 2013 waren es noch 41,5 Prozent.

Die SPD kam in den letzten Umfragen vom Freitag auf ein Ergebnis zwischen 21 bis 22 Prozent (2013: 25,7). Spannend dürfte es vor allem im Rennen um den dritten Platz werden: Die rechtspopulistische AfD kann Umfragen zufolge mit einem Ergebnis zwischen 11 und 13 Prozent rechnen und würde damit erstmals in den Bundestag einziehen. Die Linke kam in den Umfragen auf 9,5 bis 11 (8,6), die FDP auf 9 bis 9,5 (4,8) und die Grünen auf 7 bis 8 Prozent (8,4).

Rund 61,5 Millionen Deutsche sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen. 42 Parteien beteiligen sich an der Wahl. Die Wahllokale haben von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Erste Hochrechnungen werden wenig später erwartet.

