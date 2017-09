Angela Merkel kann Adenauer und Kohl einholen

Bundeskanzlerin Angela Merkel regiert bereits seit 2005. Das ist lange, aber nicht so lange wie ihre Parteikollegen Konrad Adenauer und Helmut Kohl regiert haben. Sollte Merkel aber in ihre vierte Amtszeit gehen und diese beenden, könnte sie an Amtsjahren Konrad Adenauer überholen und Helmut Kohl einholen.