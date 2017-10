Letzte Woche sind Hunderte bisher geheime «Kennedy-Akten» freigegeben worden, und sie sind für alle auf dem Internet zugänglich. Nur: Wer diese Akten anschaut, ist erstmal mit einer unübersichtlichen Sammlung von Protokollen und manchmal kaum lesbaren Notizen konfrontiert. Nicht alle habe direkt mit der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 zu tun, und es gibt darunter Akten, die aus den 1990er Jahren stammen. Wie liest ein Historiker diesen Aktenberg? Wonach sucht er? Und was vermutet er in den Dokumenten, deren Veröffentlichung US-Präsident Donald Trump in letzter Minute gestoppt hat? Andreas Etges ist Historiker am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat sich intensiv mit John F. Kennedy und den Umständen seiner Ermordung beschäftigt.