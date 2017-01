SRF-Italienkorrespondent Franco Battel berichtet über die Rettungsarbeiten in den Abbruzzen. Die Lage ist noch unübersichtlich.

SRF News: Was weiss man denn bis jetzt?

Franco Battel: Das Beben von gestern hat eine Schneelawine ausgelöst. In den Schneemassen waren auch Geröll und ganze Bäume. Sie haben das Hotel zum Teil zerstört und mitgerissen. Schon gestern Abend gingen bei der Polizei Hilferufe ein. Die eingeschlossenen Leute sagten am Telefon: «Rettet uns, wir erfrieren.» Offenbar konnten zwei Personen lebend gerettet werden.

Das bedeutet, dass die Hilfe nun vor Ort ist?

Ja, die Hilfe ist eingetroffen, allerdings unter schwierigsten Umständen. Weil so viel Schnee liegt, ist es schwierig, das nötige Gerät dorthin zu bringen, um nach den Verschütteten zu graben. Es heisst von der Unfallstelle her, es gebe viele Tote. Aber man weiss nicht genau, wie viele Leute in diesem Hotel übernachtet haben. Es sollen dreissig gewesen sein. Bisher seien aus dem zerstörten Hotel keine Stimmen, keine Lebenszeichen zu hören. Das ist beunruhigend.

Italien hat zurzeit sehr zu kämpfen. Es liegt viel Schnee und der Kälte und nun kommt noch das Beben. Wo liegen die Prioritäten?

Erste Priorität ist, die Strassen frei zu räumen. Es gibt verschiedene Weiler und einzelne Häuser, die noch immer von der Umwelt abgeschnitten sind. Zum Teil ist die Telefonverbindung ebenfalls abgebrochen. Man weiss nicht, ob diese Leute ohne Nahrungsmittel sind oder ob ihre Heizung ausgefallen ist. Das ist das eine. Die andere Aufgabe ist, die Stromversorgung wiederherzustellen. An vielen Orten ist wegen des Bebens und vor allem auch wegen der Kälte und der Schneelast die Elektrizitätsinfrastruktur zusammengebrochen. Das ist insofern tragisch, als dass viele Menschen mit Strom heizen und via Handy kommunizieren. Das heisst, sie können ihr Handy nicht aufladen und sind nicht nur örtlich abgeschnitten, sondern auch von der Kommunikation abgehängt.

Das Gespräch führte Salavador Atasoy.