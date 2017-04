Le Pen und Macron Die Positionen im Überblick

Montag, 24. April 2017, 16:33 Uhr

Der europafreundliche Emmanuel Macron und die nationalistische Marine Le Pen stehen in der Stichwahl um das französische Präsidentenamt. Sie unterscheiden in vielen Bereichen fundamental – aber längst nicht in allen.

Der Tag nach der Wahl in Frankreich 1:59 min, aus Tagesschau vom 24.4.2017



Emmanuel Macron

Alter



48 39 Familie



zweimal geschieden, drei Kinder

verheiratet Europäische Union



Volksabstimmung über Verbleib in der EU

Stärkere Integration Frankreichs in die EU

Schengen-Abkommen



kündigen

beibehalten Währung

Rückkehr zum Franc

Beibehaltung des Euro

Nato



Austritt aus dem integrierten Kommando

Verbleib Polizei



tausende zusätzliche Stellen

tausende zusätzliche Stellen Verteidigungsbudget

erhöhen

erhöhen Obergrenze für Immigranten



Ja Nein Asylrecht



verschärfen

Verfahren verkürzen

Rentenalter

60

62 Ehe von Homosexuellen (Status quo)



Nein

Ja Mehr Geld für Bildung und Forschung



Ja Ja Unternehmenssteuern

senken senken Wochenarbeitszeit

35 Stunden

35 Stunden (Abweichungen möglich)

Arbeitsgesetz von 2016



aufheben

beibehalten

srf/reia;kalo