Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Letzte Woche protestierten die Mitarbeitenden des Disneylands in Anaheim. Normalerweise verkaufen sie Tickets oder Süssigkeiten, betreiben Achterbahnen oder putzen Restaurants. Viele der Angestellten verdienen aber gerade einmal einen Mindestlohn von 20 Dollar pro Stunde.

Wir erschaffen die Magie für die Gäste.

Der Mindestlohn ist für viele Angestellte zu wenig, erklärt eine Verkäuferin. «Wir erschaffen die Magie für die Gäste. Die Besucherinnen und Besucher erwarten eine einzigartige Erfahrung. Um das zu bieten, arbeiten wir besonders hart und dafür verdienen wir mehr.» Eine Reinigungskraft erzählt, sie habe letzten Sommer Vollzeit im Disneyland gearbeitet und hatte noch einen Nebenjob. Dennoch habe sie im Auto schlafen müssen.

Scheitern die Verhandlungen erneut, droht ein Streik

Die hohen Mieten und gestiegenen Lebenshaltungskosten machen vielen Menschen in Kalifornien zu schaffen. Daher verhandeln seit April vier Gewerkschaften für die rund 14'000 Beschäftigten des Disneylands über neue Verträge. Eine Einigung konnte bislang nicht erzielt werden.

Keiner von uns will einen Streik. Wir wollen faire Verträge für alle.

Die Mehrheit der Mitglieder hat nun beschlossen, sofern es in der nächsten Verhandlungsrunde erneut keine Einigung gibt, in einen Streik zu treten. Eine Restaurantangestellte betont aber: «Keiner von uns will einen Streik. Wir wollen faire Verträge für alle.»

Der Walt-Disney-Konzern hält den Forderungen der Mitarbeiter entgegen, dass die Löhne in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent gestiegen seien. Dies vor allem, weil Kalifornien die Mindestlöhne angehoben hat. Am Montag soll erneut zwischen den Parteien verhandelt werden.