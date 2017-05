Während seines Besuchs in Israel hat US-Präsident Donald Trump Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen.

Trump möchte, dass Israel und die palästinensische Regierung die Friedensgespräche wieder aufnehmen.

Konkrete Vorschläge, wie sich die beiden zerstrittenen Regierungen näher kommen können, machte Trump jedoch nicht.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuversichtlich, dass ein Frieden zwischen Israel und Palästina möglich sei. Er glaube, dass eine Lösung im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern Wegbereiter für Frieden in der ganzen Region sein könne. «Das wäre eine fantastische Errungenschaft», so Trump.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte in Bethlehem erneut einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel – in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Er betonte, dass Palästina bereit sei für einen Frieden, wenn Israel ihnen entgegenkomme. «Das grundsätzliche Problem ist die Besetzung durch Israel», so Abbas.

Auch wenn Trumps Besuch neue Hoffnung auslöst, ist es noch ein sehr weiter Weg bis zu einem Frieden.