Die Europäische Polizeibehörde Europol hat eine Doping-Razzia in mehreren Ländern durchgeführt. 24 EU-Staaten sowie zehn weitere Länder waren an der Planung beteiligt – darunter auch die Schweiz.

Die Behörden beschlagnahmten 3.8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sowie 24 Tonnen Steroidpulver. Sie haben neun Untergrundlabore geschlossen.

Die beschlagnahmten Substanzen wurden insbesondere von Hobby-Athleten genutzt und in Fitnesscentern und Online-Apotheken verkauft.

Wie die Behörden angaben, wurden bei der Razzia 234 Verdächtige festgenommen. Es war der grösste Einsatz dieser Art bis jetzt. Es seien 17 kriminelle Gruppen zerschlagen worden. Geleitet wurde der Einsatz von den Polizeieinheiten Griechenlands und Italiens. In welchen Ländern der Einsatz stattfand, gab Europol nicht bekannt. Laut den Schweizer Behörden wurden in der Schweiz keine Hausdurchsuchungen und Festnahmen durchgeführt.

Bild 1 / 7 Legende: Italienische Polizisten, die den Einsatz zusammen mit ihren griechischen Kollegen geleitet haben, präsentieren die Ausbeute. Europol Bild 2 / 7 Legende: Die Razzia fand koordiniert statt und wurde von 33 Ländern geplant. Europol Bild 3 / 7 Legende: Die Menge beschlagnahmter Präparate ist enorm. Europol Bild 4 / 7 Legende: Viele der sichergestellten Medikamente sind gefälscht. Europol Bild 5 / 7 Legende: Bei der Razzia handelt es sich um den grössten Einsatz dieser Art bisher. Europol Bild 6 / 7 Legende: Fast 1000 Personen wurden wegen der Produktion, Veräusserung oder Verwendung leistungssteigernder Substanzen angezeigt. Europol Bild 7 / 7 Legende: Welche Anlässe und Personen kontrolliert wurden, gaben die Behörden nicht bekannt. Europol

Die Razzia deckte auf, wie sich Hobby-Athleten mit Prepaid-Kreditkarten und Kryptowährungen illegale Substanzen in kleinen Mengen kauften. Vieles davon wurde in Fitnessstudios und ungeregelten Online-Apotheken durchgereicht. Dealer nutzten soziale Medien, um ihre Produkte zu bewerben.

Fast 1000 Strafverfahren

Im Rahmen der Aktion seien bei Sportveranstaltungen 1357 Urin- und Bluttests vorgenommen worden. Um welche Veranstaltungen es sich handelte und wer getestet wurde, blieb jedoch offen. Fast 1000 Personen wurden wegen der Produktion, Veräusserung oder Verwendung leistungssteigernder Substanzen angezeigt. In ganz Europa wurden 839 Strafverfahren eingeleitet.

