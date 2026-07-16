Bild 5 von 10. Vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen England 2022 sangen die iranischen Spieler die Nationalhymne nicht mit. Die Aktion wurde als Zeichen der Solidarität mit den Protesten nach dem Tod von Mahsa Amini und als indirekte Kritik an den Machthabern in Teheran verstanden. Auch die Frauen bedienten sich 2026 dieser Form des Protests.

Bildquelle: Reuters/Marko Djurica.

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