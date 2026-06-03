Zahlreiche Tote bei Brand in Neu-Delhi

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 19 Menschen konnten laut einem Polizeisprecher aus dem Haus gerettet werden.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

In dem Gebäude befand sich laut Angaben unter anderem eine Bed-and-Breakfast-Pension. Die Identität der Toten konnte zunächst nicht festgestellt werden. Unter den Opfern sind nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI auch Menschen aus Zentralasien und Afrika. Gerettete Personen wurden in nahegelegene Spitäler gebracht.

Tote und Verletzte bei Hotel-Brand in Neu-Delhi

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Im Gebäude soll sich eine Pension befunden haben. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Manish Swarup. 1 / 3 Legende: Im Gebäude soll sich eine Pension befunden haben. Keystone/AP Photo/Manish Swarup

Bild 2 von 3. In Indien sterben immer wieder Menschen bei Bränden, meist wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Manish Swarup. 2 / 3 Legende: In Indien sterben immer wieder Menschen bei Bränden, meist wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Keystone/AP Photo/Manish Swarup

Bild 3 von 3. Das Viertel Malviya Nagar im Süden Delhis gilt als Studentenviertel. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Manish Swarup. 3 / 3 Legende: Das Viertel Malviya Nagar im Süden Delhis gilt als Studentenviertel. Keystone/AP Photo/Manish Swarup Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fernsehbilder zeigten laut der Agentur Reuters, wie mindestens zwei Personen aus höhergelegenen Stockwerken des Gebäudes sprangen. Der Brand ereignete sich im Viertel Malviya Nagar im Süden Delhis, das als Studentenquartier gilt und generell bei jungen Menschen beliebt ist.

Der Brand sei inzwischen gelöscht, und das Gebäude werde durchsucht, teilte die Feuerwehr mit.

Alte Geräte häufige Ursache

Todesfälle durch Gebäudebrände kommen in Indien immer wieder vor und sind meist auf mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen und fehlende Fluchtwege zurückzuführen. Die Brände werden oft durch veraltete elektrische Geräte verursacht.

Die Ursache dieses Brandes ist aber noch nicht geklärt. Ein Behördenvertreter sagte gegenüber Reuters, der Brand stehe «höchstwahrscheinlich» in Zusammenhang mit dem Restaurant, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes befinden soll.

Die lokale Regierungschefin im Hauptstadt-Territorium Delhi, Rekha Gupta, ordnete eine Untersuchung an. Indiens Regierungschef Narendra Modi sprach den Betroffenen sein Beileid aus und kündigte finanzielle Unterstützung an.