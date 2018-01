Trump ist gegen 03.00 Uhr (MEZ) in Maryland abgeflogen und soll heute gegen Mittag in Davos eintreffen. Danach stehen zunächst Vier-Augen-Gespräche mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Terminkalender. In beiden Treffen soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und im Iran, sowie um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehen. Erst am Freitag soll der US-Präsident am WEF öffentlich auftreten und die Schlussrede halten. Zuvor wird er gemäss Programm auch mit Bundespräsident Alain Berset ein bilaterales Gespräch führen. (dpa/sda)