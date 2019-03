Legende:

Viele Bergarbeiter arbeiten in der Goldmine unter dem System des so genannten Cachorreo. Dabei arbeiten sie 30 Tage lang ohne Entgelt für die Bergbaugesellschaft. Am 31. Tag dürfen sie dafür so viel Gestein aus der Mine mitnehmen, wie sie auf den Schultern tragen können.

SRF