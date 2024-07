Der angeklagte Deutsche hatte seine illegale Plattform zu Beginn der Nullerjahre ins Netz gestellt – vor der Zeit von Netflix & Co.. Movie2k gilt als eine der wichtigsten illegalen Streamingportale Deutschlands in jener Zeit und war bis 2013 in Betrieb. Offenbar legte der Betreiber die damaligen Gewinne, die laut Angaben aus Ermittlerkreisen mehrere Millionen Euro betragen haben sollen, in Bitcoin an. Er hatte rund 200'000 Filme illegal zum Streaming angeboten.

Die Digitalwährung Bitcoin wurde 2008 konzeptuell gegründet, im Januar 2009 wurde der erste Bitcoin erstellt. Während Jahren war ein Bitcoin kaum etwas wert: Bis Ende 2011 wurde ein Bitcoin meist unter zehn Dollar gehandelt – allerdings schon damals unter grossen Wertschwankungen. Derzeit kostet ein Bitcoin rund 60'000 Dollar – also bis zu einem Zehntausendfachen mehr als 2011: Wer vor 13 Jahren also beispielsweise 100'000 Dollar in Bitcoin anlegte und diese seither nicht verkauft hat, besitzt heute in Bitcoin umgerechnet bis zu eine Milliarde Dollar.