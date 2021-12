Bei der Explosion eines Tanklasters sind in Haiti Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 60 Menschen seien getötet worden, als in der Stadt Cap-Haïtien ein mit Benzin beladener Tanklastwagen in Brand geriet und explodierte, sagte der stellvertretende Bürgermeister Patrick Almonor.

Die Opferzahl könnte noch weiter steigen. Rund 20 Häuser brannten nach der Explosion nieder.

Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Krankenhäuser seien mit der hohen Zahl an Verletzten überfordert, hiess es in einem Bericht der Zeitung «Le Nouvelliste». Die Behörden kündigten an, Feldlazarette in Cap-Haïtien zu errichten, um die Verwundeten zu versorgen.

«Die Stadt steht unter Schock. Die Menschen sind in Panik und jetzt erkennen wir das Ausmass der Zerstörung. Viele Verletzte und Verbrannte werden ins Krankenhaus gebracht. Es ist dramatisch», zitierte die Nachrichtenagentur HPN einen Augenzeugen.

Treibstoff entzündete sich bei verunfalltem Laster

Die Regierung von Haiti ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. «Im Namen meiner Regierung und der gesamten haitianischen Bevölkerung spreche ich den Angehörigen der Opfer sowie all jenen, die direkt oder indirekt von dieser Tragödie betroffen sind, mein tief empfundenes Beileid aus», schreibt Premierminister Henry Ariel auf Twitter.

Der Tanklastzug war vor der Explosion offenbar in einen Unfall verwickelt worden und umgekippt. Daraufhin strömten zahlreiche Menschen an die Stelle, um Benzin zu stehlen. Daraufhin entzündete sich der Treibstoff und der Lkw explodierte.

In Haiti herrscht seit Wochen ein grosser Treibstoffmangel. Blockaden und Angriffe durch kriminelle Banden, die Gebiete und wichtige Strassen kontrollieren, verhindern Kraftstofflieferungen in dem armen Karibikstaat.