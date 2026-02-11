Die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) hat am Morgen sämtliche Abflüge und Landungen am Flughafen El Paso in Texas untersagt.

Die Sperrung des Luftraums an der Grenze der USA und Mexiko erfolge wegen Drohnen von mexikanischen Drogenkartellen.

Kurze Zeit später wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Das Flugverbot für Passagier- und Frachtflugzeuge war für zehn Tage angesetzt worden. Zur Begründung hiess es, dass «besondere Sicherheitsgründe» vorlägen. Die Sperrung galt nur für den Luftraum der USA. El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko.

Legende: Am El Paso International Airport in Texas mussten sich Fluggäste nach dem Start- und Landeverbot am Morgen in Geduld üben. REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Das US-Verteidigungsministerium habe «Massnahmen» ergriffen, um die Drohnen ausser Gefecht zu setzen, teilte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Agentur DPA mit.

Mexiko dementiert

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte die US-Angaben nicht: «Es gibt keine Informationen über den Einsatz von Drohnen an der Grenze», sagte sie an einer Medienkonferenz. Die FAA könne sich an die mexikanische Regierung wenden.

Steven Willoughby, stellvertretender Direktor für die Drohnenbekämpfung im Ministerium für Innere Sicherheit, hatte schon im Juli gesagt, dass die Kartelle fast täglich Drohnen einsetzten.