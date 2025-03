Der ehemalige US-amerikanische Schwergewichtsboxer George Foreman ist tot.

Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

«Unsere Herzen sind gebrochen. Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben unseres geliebten George Edward Foreman Sr. bekannt, der am 21. März 2025 im Kreise seiner Lieben friedlich von uns gegangen ist», teilte die Familie mit

Der ehemalige Weltmeister Foreman war nach seiner Niederlage gegen Muhammad Ali im legendären Kampf «Rumble in the Jungle» 1974 in Kinshasa in die Boxgeschichte eingegangen. Einige Jahre später hörte Foreman mit dem Boxen auf, kehrte aber nach einer längeren Abwesenheit wieder zurück.

Legende: Muhammad Ali (stehend) gewann 1974 den Boxkampf gegen George Foreman. Keystone/Jim Boudier

1994 besiegte er den 19 Jahre jüngeren Michael Moorer und wurde mit 45 Jahren bis dahin ältesten Boxweltmeister im Schwergewicht. Mit 48 Jahren bestritt er seinen letzten Boxkampf.

Nach seiner aktiven Karrieren war Foreman als Prediger, Fernsehkommentator und Geschäftsmann tätig.